Neuer «Polizeiruf 110» knüpft an das hohe Niveau der letzten Episoden an

Zudem entschied der Krimi das Duell mit der ZDF-Komödie mehr als deutlich für sich und sicherte sich somit den Tagessieg.



Unter dem Namen „Daniel A.“ lief die 403.-Ausgabe, die gestern im Ersten ausgestrahlt wurde. Das Rostocker Ermittlerteam von Katrin König wurde nun erstmals von Melly Böwe verstärkt. Im Mittelpunkt der Folge steht der ungeoutete Transmann Daniel, der die ermordete Nathalie Gerber als letztes gesehen hatte. Dieser ist nun innerlich gespalten, wie er weiter vorgehen soll.Bereits vor zwei Wochen lief eine Ausgabe der Reihe, welche 7,47 Millionen Fernsehende überzeugte und bei sehr starken 24,1 Prozent Marktanteil landete. Bei den 1,23 Millionen Jüngeren kamen herausragende 17,0 Prozent zustande. Diese Woche landete die neuste Folge auf einem recht ähnlichen Niveau, konnte allerdings noch etwas draufsetzen. So kletterten die 7,52 Millionen Interessenten auf 24,4 Prozent Marktanteil und sicherten sich Platz eins auf der Tagesrangliste. Bei den 1,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen standen ausgezeichnete 17,1 Prozent Marktanteil auf dem Papier.Das ZDF versuchte sein Glück mit der Komödie. Vor knapp einem Jahr lief die vorherige Folge vor 4,28 Millionen Zuschauern, was 13,2 Prozent Marktanteil bedeutete. Die 0,38 Millionen Jüngeren waren bei akzeptablen 4,5 Prozent Marktanteil hängengeblieben. Gestern steigerten sich die 4,32 Millionen Neugierigen nun auf solide 14,0 Prozent. Bei den 0,45 Millionen jüngeren Zusehenden war nun zumindest eine annehmbare Quote von 6,1 Prozent drin gewesen.