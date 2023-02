Biathlon räumt am letzten Tag der Heim-WM nochmals Topquoten ab

Quotennews

Beim Massenstart der Frauen verpasste man die fünf Millionen Zuschauer nur knapp.



In Oberhof stand am gestrigen Sonntag der letzte Wettkampftag der Biathlon-WM an. Gezeigt wurden die beiden Massenstarts, also eine durchaus beliebte Disziplin mit den 30 besten Athleten. Das deutsche Team ging gestern leer aus, besser sah es da für Schweden aus. Mit Sebastian Samuelson und Hanna Oeberg gingen die beiden letzten Goldmedaillen an das Team. Johannes Thingnes Boe musste sich diesmal hinter Martin Ponsiluoma mit Bronze zufriedengeben. Bei den Damen nahmen Ingrid Landmark Tandrevold und Julia Simon die letzten beiden Medaillen mit.Das erste der beiden Rennen lieg ab 12.30 Uhr im Ersten. 4,39 Millionen Fernsehende fanden dafür auf den Sender, was einem herausragenden Marktanteil von 32,0 Prozent entsprach. Auch die 0,65 Millionen Jüngeren räumten 23,3 Prozent Marktanteil ab. Das zweite Rennen folgte ab 15.10 Uhr. Diesmal waren sogar 4,91 Millionen Neugierige mit von der Partie, so dass die Übertragung auf Platz drei der Tagesrangliste landete. Dies spiegelte sich in einem überragenden Resultat von 31,5 Prozent wider. Die 0,68 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten bei einer ausgezeichneten Quote von 22,5 Prozent.Auch wenn keine andere Wintersportart auch nur annähernd an die Biathlon-Resultate herankam, waren andere Übertragungen ebenfalls sehr gefragt. Ab 14.35 Uhr verfolgten 3,39 Millionen Neugierige den Zweier der Männer beim Bob-Weltcup. Dies bedeutete hervorragende 23,7 Prozent Marktanteil. Ähnlich gut lief es bei den 0,44 Millionen jüngeren Sportfans mit 15,8 Prozent. Ab 16.10 Uhr wurde zudem Skispringen übertragen. 3,08 Millionen Fernsehende sicherten sich starke 18,6 Prozent Marktanteil. Bei den 0,31 Millionen Jüngeren kamen hohe 9,8 Prozent zustande.