TV Guide startet neue Print-Zeitschrift

Vermischtes

Der TV Insider möchte vermehrt über Streaming berichten.

Es gibt nicht viele neue Print-Publikationen, die in diesem schwierigen Medienklima auf den Markt kommen, aber das Unternehmen hinter dem ‚TV Guide Magazine‘ versucht genau das. Das Team der Zeitschrift (seit 2015 im Besitz der in Michigan ansässigen NTVB Media) hat ein neues Magazin auf den Markt gebracht, das sich auf TV-Streaming-Plattformen konzentriert und diese Woche an den Kiosken erscheint.Das neue, monatlich erscheinende ‚Magazin TV Insider‘ enthält Inhalte von den Mitarbeitern des ‚TV Guide Magazine‘, verzichtet aber auf die 70 Jahre alten Programmlisten und konzentriert sich stattdessen auf die Berichterstattung über das Fernsehprogramm. Die erste Ausgabe, die im März 2023 erscheinen soll, zeigt Kiefer Sutherland (Star der neuen Paramount+-Serie «Rabbit Hole», die am 26. März Premiere hat) auf dem Cover. Natasha Lyonne, der Star aus Peacocks Durchbruchshit «Poker Face», wird als Coverstar der April-Ausgabe folgen."Der Ursprung dieses neuen Monatsmagazins geht auf unsere letzte Leserumfrage zurück", so Redaktionsleiter Michael Fell. "Der Prozentsatz der TVGM-Leser, die sich Streaming-Sendungen ansehen und mehr darüber wissen wollten, war enorm gestiegen. Wir mussten in diesem Bereich mehr Platz schaffen. Das Problem waren die Raster, was den physischen Platz angeht. Für die TVGM-Leser, die immer noch viele Sendungen sahen, waren die Raster immer noch eine wertvolle Ressource für sie. Aber das schränkte die Möglichkeiten ein, die wir für das Streaming nutzen konnten.