«First Dates Hotel» mit Rekordergebnis

Quotennews

«Zwischen Tüll und Tränen» performte einmal mehr zweistellig und auch «Das perfekte Dinner» punktete sehr überzeugend.

Der Start in der vierte-Staffel hätte für VOX kaum besser laufen können. In der ersten Woche verfolgten 1,18 Millionen Zuschauer die Sendung mit Roland Trettl, sodass 9,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe heraussprangen. Die zweite Folge des Jahres toppte diese Werte und kam auf 1,21 Millionen und 9,9 Prozent. Woche drei legte da sogar noch einen drauf und fuhr einen neuen Allzeit-Rekord ein. Es wurden 1,31 Millionen Zuschauer gemessen, sodass die Kuppelshow auf 4,8 Prozent Marktanteil bei allen Sehern kam – nie fiel ein Gesamtmarktanteil höher aus. In der Zielgruppe sorgten 0,78 Millionen 14- bis 49-Jährige ebenfalls für einen Bestwert. Das Ergebnis stieg auf sensationelle 12,6 Prozent.Auchknüpfte an die Vorwoche an und unterhielt mit dem ersten Abend vom Niederrhein wie am Freitag 1,36 Millionen Zuschauer. Das Menü von Natalie, das unter dem Motto „Niederrheinische Köstlichkeiten“ stand, holte einen Marktanteil von 5,5 Prozent. Die 47-Jährige servierte unter anderem die Hauptspeise „Ossobuco trifft auf Gärtnerglück“ vor 0,44 Millionen Jüngeren, der Marktanteil lag bei tollen 9,2 Prozent.Das Line-up am späten Nachmittag und Vorabend war ebenfalls erfolgreich.– vergangenen Freitag noch mit einem Reichweiten-Rekord in der Zielgruppe – sicherte sich diesmal 0,55 Millionen Zuschauer, darunter 0,20 Millionen Umworbene. Die Marktanteile wurden auf 4,2 Prozent bei allen und 9,2 Prozent bei den Jüngeren beziffert.steigerte die Sehbeteiligung ab 17:00 Uhr auf 1,03 Millionen und die Marktanteile auf 6,7 respektive 10,4 Prozent.sicherte sich um 18:00 Uhr 0,95 Millionen Zuschauer. Die Quoten sanken auf 4,9 und 8,4 Prozent.