Netflix verlängert «Outer Banks»

TV-News

Noch bevor die dritte Staffel erschienen, wurde weitere Folgen des Teenie-Dramas bestellt.

Der Streamingdienst Netflix hält offenbar große Stücke auf das Mystery-Teenie-Drama, von dem bislang zwei Staffeln erschienen sind. In dieser Woche, am 23. Februar, folgt nun Runde drei. Netflix hat am Wochenende zudem die Verlängerung der Serie um eine vierte Staffel bestätigt. Die Nachricht wurde am Samstagabend im Poguelandia, dem «Outer Banks»-Fanevent in Huntington Beach, Kalifornien, bekannt gegeben. Die Darsteller Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Carlacia Grant, Rudy Pankow, Austin North und Drew Starkey überraschten die Menge mit der Verlängerungsankündigung.„Poguelandia zum Leben erweckt zu sehen, war geradezu spektakulär“, sagten die Mitschöpfer, ausführenden Produzenten und Showrunner der Serie, Jonas Pate, Josh Pate und Shannon Burke, in einer gemeinsamen Erklärung. „Die Pogues genießen das Abenteuer ihres Lebens und wir können jetzt weitere Drehungen und Wendungen planen, während das Vergnügen in Staffel vier von «Outer Banks» weitergeht. Vielen Dank an Netflix, unsere Besetzung und die fantastischen Fans, die dabei geholfen haben, dies zu ermöglichen.“«Outer Banks» spielt in einer Küstenstadt an den Outer Banks von North Carolina, wo es eine starke soziale Kluft zwischen wohlhabenden Saisonbewohnern und Einheimischen aus der Arbeiterklasse gibt, die die Spitznamen „Kooks“ beziehungsweise „Pogues“ tragen. Die Show folgt einer Gruppe von Pogue-Teenagern, die im The Cut leben und fest entschlossen sind, herauszufinden, was mit dem vermissten Vater des Anführers der Gruppe, John B, passiert ist. Unterwegs entdecken sie einen legendären Schatz, der mit dem Vater von John B. verbunden ist. Vom Gesetz und einer wohlhabenden Gruppe von Kooks aus Figure Eight verfolgt, versuchen die Pogues, Hindernisse wie Liebe, Schlägereien, Freundschaft und Geld zu überwinden.