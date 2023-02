«Wer stiehlt mir die Show?» überzeugt zum neuen Staffelstart noch mehr Zuschauer

Quotennews

Zudem gelang eine Sensation: Zum bisher ersten Mal gewann eine Wildcard-Kandidatin die Show.



startete gestern bereits in die fünfte Staffel. Diesmal sind neben dem üblichen Moderator Joko Winterscheidt noch Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer noch die Musiker Sido und Bill Kaulitz mit dabei. Zudem gibt es wie gewohnt eine Wildcard-Kandidatin. Die vier Teilnehmer versuchen in den verschiedenen Runden Joko Winterscheidt die Show abzunehmen, so dass sie diese in der nächsten Woche nach dem eigenen Belieben gestalten dürfen. Als allererste Wildcard-Kandidatin gelang es Helena schließlich die Show zu stehen.Das Format hatte sich zuletzt Anfang September 2022 mit 1,48 Millionen Zuschauern und starken 6,9 Prozent Marktanteil in die Pause verabschiedet. 1,00 Millionen Jüngeren waren zudem bei herausragenden 20,1 Prozent gelandet. Nun hatte das Programm seinen Stammplatz am Dienstag verlassen und ist ab jetzt sonntags zu sehen. Dies wirkte sich jedoch nicht negativ auf die Zuschauerzahl aus. Stattdessen saßen diesmal sogar 1,52 Millionen Fernsehende sowie 1,03 Millionen Umworbene vor dem Bildschirm. Am Sonntag ist die Konkurrenz jedoch größer und so fielen die Quoten trotz dieser Steigerung etwas geringer aus. Dennoch wurden auf dem Gesamtmarkt hohe 5,9 Prozent eingefahren, während in der Zielgruppe eine hervorragende Sehbeteiligung von 17,0 Prozent auf dem Papier stand.Erfolgreich war jedoch auch das Filmprogramm der privaten Sender. RTL überzeugte mit dem Abenteuerfilm2,05 Millionen Interessenten, was soliden 7,1 Prozent Marktanteil entsprach. Die 0,70 Millionen Werberelevanten landeten mit 10,2 Prozent knapp über dem Senderschnitt. Sat.1 punktete mit dem Actionfilm «Captain Marvel» ► bei 1,58 Millionen Zuschauern, was zu einem guten Marktanteil von 5,6 Prozent führte. Bei den 0,54 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden hohe 8,2 Prozent eingefahren.