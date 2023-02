ProSieben geht mit Jokos Highlights baden

Quotennews

Gleich zwei Show Wiederholungen standen bei ProSieben auf dem Programm. Die Einschaltquoten waren nicht überzeugend.

Während Das Erste «Wer weiß denn sowas?» sendet, das ZDF mit «München Mord» einen neuen Kriminalfilm plante und RTL auf «Deutschland sucht den Superstar» setzte, backt man in Unterföhring kleinere Brötchen. Die Fernsehzuschauer sollen sich noch einmal anstatt sehen. Die Premiere im August 2022 lockte nur 0,52 Millionen Zuschauer an, worunter 0,35 Millionen Werberelevante waren. Tags darauf floppte die Wiederholung mit 90.000 Werberelevanten.Somit ist die Sendung bereits das vierte Mal innerhalb eines Dreivierteljahres im Programm vertreten. 0,52 Millionen Menschen wollten sich noch einmal Lagerhallen-Einbruch, unerkannt S-Bahn fahren und Kochen im Dunkeln anschauen, die Wiederholung sicherte sich 2,0 Prozent Marktanteil. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen wurden 0,35 Millionen gemessen, der Marktanteil wurde mit 6,5 Prozent beziffert.Ab 23.15 Uhr stand eine alte-Staffel aus dem Programm. Joko Winterscheid, Klaas Heufer-Umlauf, Lena Gercke und Co. heraus. 0,29 Millionen Menschen verfolgten die von Jeannine Michaelsen moderierte Sendung aus dem Jahr 2016, die auf 3,2 Prozent Marktanteil kam. Die Sendung sicherte sich bis 03.00 Uhr 0,13 Millionen junge Menschen, der Marktanteil bewegte sich bei 6,0 Prozent.