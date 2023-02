Zum Kriegs-Jahrestag: Scholz im ZDF, Wagenknecht und Melnyk bei Welt

TV-News

Während der Bundeskanzler bei «maybrit illner» am Donnerstag zu Gast ist, begrüßt Jan Philipp Burgard in einer «Welt Talk»-Sonderausgabe auch Anton Hofreiter, Roderich Kiesewetter, Sarah Pagung sowie Christoph Wanner.

Am Freitag, 24. Februar, jährt sich der von Wladimir Putin angeordnete Einmarsch der Russischen Föderation in die Ukraine zum ersten Mal. Noch immer dauern die Kämpfe vor allem im Osten des Landes an, die Forderungen nach weiteren Waffen werden lauter, ein Ende scheint nicht in Sicht. Anlässlich des Jahrestages hat das ZDF ein Interview mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Rahmen der kommenden-Sendung am kommenden Donnerstag, 23. Februar, um 22:15 Uhr angekündigt. Der Titel der Sendung, die am Sendungstags um 17:00 Uhr aufgezeichnet wird, lautet „Krieg, Krisen, Koalition – wie gut führt der Kanzler?“. Bundeskanzler Olaf Scholz war im vergangenen Jahr bereits zweimal Gesprächsgast von Maybrit Illner – am 3. März zum Thema „Krieg in der Ukraine“ und am 7. Juli zum Thema „Krieg, Corona, Klima“.Auch der Nachrichtensender Welt setzt in seinen Nachrichten und Sondersendungen einen Programm-Schwerpunkt. Ab 15:00 Uhr zeigt der Sender eine-Sonderausgabe aus dem Studio des Axel-Springer-Neubaus. TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard begrüßt dort Anton Hofreiter (B90/Die Grünen), Roderich Kiesewetter (CDU) und Sarah Pagung (Russland-Expertin) sowie Sahra Wagenknecht (Die Linke). Außerdem sollen in Talk auch der stellvertretende Außenminister der Ukraine Andrij Melnyk und Russland-Korrespondent Christoph Wanner zugeschaltet werden. Im Zentrum der Diskussion stehen die Fragen: „Wie hat der Krieg die Welt verändert? Sollte Deutschland noch mehr für die Ukraine tun? Besteht Hoffnung auf Frieden?“Brisanz dürfte vor allem das Aufeinandertreffen der Standpunkte von Melnyk und Wagenknecht versprechen. Letztere ruft am Samstag gemeinsam mit Alice Schwarzer zu einer Demonstration, deren zugrundliegendes „Friedens-Manifest“ in den vergangenen Tagen heiß diskutiert wurde.Darüber hinaus sendet Welt ab 20:05 Uhr in deutscher Erstausstrahlung die Reportagevon Chefreporter Steffen Schwarzkopf, der für seine Ukraine-Berichterstattung für den Deutschen Fernsehpreis 2022 nominiert wurde. Ab 22.05 Uhr zeigt der Sender die Dokumentation