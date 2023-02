Kabel Eins Doku setzt auf Jim Jones

TV-News

Die Fernsehstation sorgt für die Free-TV-Premiere einer Reihe um die Jonestown-Sekte.

Kennen Sie Jim Jones und seine sagenumwobene Sekte? Mit der Dokumentationsreihebekommt man einen Einblick in die Entwicklung eines Mannes von einem charismatischen Prediger und leidenschaftlichen Unterstützter der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung zum egomanischen Sektenführer mit Realitätsverlust präsentiert.45 Jahre nach dem Massenselbstmord von Jonestown 1978, bei dem mehr als 900 Amerikaner starben, erzählt dieser vierteilige Dokumentarfilm aus dem Jahr 2018 die Geschichte der religiösen Gruppe Peoples Temple. Sie folgt dem Anführer der Gruppe, Reverend Jim Jones, von seinen Wurzeln als charismatischer Prediger und Bürgerrechtsverfechter in Indiana bis hin zu einem narzisstischen Demagogen, der den größten Massenselbstmord in der Geschichte der USA anführte. Die Geschichte basiert auf dem 2017 erschienenen Buch "Road to Jonestown" von Jeff Guinn.Das Projekt kommt von Appian Way und lief in den Vereinigten Staaten von Amerika bei Sundance TV. Die Free-TV-Premieren sind am Donnerstag, den 2. März, zwischen 22.45 und 00.15 Uhr zu sehen. Die zwei weiteren Teile werden eine Woche später ausgestrahlt.