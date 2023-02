«Teen Titans Go!» analysieren den NBA-All-Star-Contest

US-Fernsehen

Das Special wird bereits einen Tag nach der Austragung des Spiels gezeigt.

Die Teen Titans kehren ins Studio J zurück – der Heimat der mit dem Sports-Emmy ausgezeichneten Show «Inside the NBA» –, um ihre komödiantische Sportanalyse für den diesjährigen AT&T Slam Dunk zu geben, der Teil der State Farm All-Star Saturday Night ist, und machen sich bereit für spektakuläre Moves und Lacher in Titanengröße. Dieist bereits die zweite Zusammenarbeit zwischen Cartoon Network, der National Basketball Association (NBA) und Warner Bros. Discovery Sports, bei der Charaktere aus der beliebten Zeichentrickserie «Teen Titans Go!».Das viertelstündige, werbefreie Special wird am Sonntag, den 19. Februar um 17:00 Uhr auf Cartoon Network ausgestrahlt - einen Tag nach der Ausstrahlung des Originalwettbewerbs in voller Länge um 20:00 Uhr ET auf TNT. Die Sendung wird nach der Premiere um 17:45 Uhr erneut auf Cartoon Network ausgestrahlt. Wie bereits angekündigt, werden KJ Martin (Houston Rockets), Trey Murphy III (New Orleans Pelicans), Mac McClung (Philadelphia 76ers) und Jericho Sims (New York Knicks) beim AT&T Slam Dunk 2023 an den Start gehen. Außerdem können die Fans das 72. NBA All-Star Game am Sonntag, den 19. Februar um 20:00 Uhr ET auf TNT verfolgen."Die letztjährige Zusammenarbeit mit Warner Bros. Discovery Sports und der NBA hat bewiesen, dass Superhelden und Basketball ein perfektes Team sind. Erwarten Sie also, dass es dieses Mal größer, mutiger und natürlich bis zum Rand mit den besten Slam Dunks gefüllt sein wird", sagte Deena Beach, Marketingleiterin von Cartoon Network, Boomerang und Adult Swim." "Dank unseres Partners Jordan Brand werden wir unserem Publikum und jedermanns Lieblings-Teen Titans wieder ein ununterbrochenes Fernseherlebnis bieten."