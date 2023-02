AMC sammelt Abonnenten ein

Wirtschaft

Fast zwölf Millionen Menschen zahlen für die zahlreichen Angebote von AMC Networks.

AMC Networks gab am Freitag die Ergebnisse des vierten Quartals 2022 bekannt, zwei Tage nachdem Kristin Dolan, die Ehefrau des Firmeninhabers James Dolan, zur neuen CEO ernannt wurde. Das Unternehmen gibt an, dass es das Jahr 2022 mit 11,8 Millionen bezahlten Streaming-Abonnenten auf allen seinen Ziel-Streamern abgeschlossen hat: AMC+, Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK und HIDIVE.Diese digitalen Angebote kommen zu den linearen Kanälen des Unternehmens hinzu: AMC, BBC America (ein Joint Venture mit BBC Studios), IFC, SundanceTV, WE tv und IFC Films. Das ist ein leichter Zuwachs von 700.000 Kunden gegenüber dem Ende des dritten Quartals, als AMC Networks 11,1 Millionen Abonnenten meldete. Nach den bisherigen Prognosen von AMC Networks geht das Unternehmen davon aus, dass es bis zum Ende dieses Jahres die Hälfte seines großen Ziels von 20-25 Millionen Streaming-Abonnenten im Jahr 2025 erreichen wird.Am Freitag meldete AMC Networks einen Gewinn von 137 Millionen Dollar und einen Umsatz von 964 Millionen Dollar. "AMC Networks konzentriert sich darauf, den Wert unserer hochwertigen und beliebten Inhalte durch eine optimierte Monetarisierung der Inhalte zu maximieren, während wir die Kosten senken und den Cashflow steigern", sagte James Dolan, Interim Executive Chairman von AMC Networks, in einer Erklärung zu den Finanzergebnissen. "Wir glauben, dass dieser Ansatz das Unternehmen gut positioniert, um die derzeitige Branchendynamik zu bewältigen und uns in die Lage versetzt, langfristigen Shareholder Value zu generieren."