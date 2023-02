«Mein Mann kann» geht gegen «Lets Dance» die Puste aus

Quotennews

Die Primetime-Version vonbefindet sich im freien Fall. Nachdem die erste Folge des Jahres am 3. Februar 0,97 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme gelockt und annehmbare 6,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe generiert hatte, rutschte das Ergebnis vor acht Tagen auf 0,80 Millionen und 5,0 Prozent. Die dritte Folge, in der Claudia Obert und Max Suhr, Kader Loth und Ismet Atli, Elena Miras und Leandro Teixeira sowie Walentina Doronina und Can Kaplan antraten, verfolgten nur noch 0,59 Millionen Menschen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum sank nochmals von 3,1 auf unterirdische 2,1 Prozent. In der Zielgruppe standen gerade mal eine Viertelmillion Umworbene zu Buche, der Marktanteil wurde auf schwache 4,2 Prozent beziffert.Der Grund für die neuerlichen Verluste dürfte im Gegenprogramm von RTL zu finden sein, wo am Freitagin die 16. Staffel startete. Bei der Tanzshow, bei der unter anderem Jens „Knossi“ Knossalla, Abdelkarim, Anna Ermakowa und Julia Beautx mitwirken, entschied sich zunächst, welcher Promi mit welchem Profi tanzen würde.unterhielt dreieinhalb Stunden lang 3,97 Millionen Zuschauer. Die live von Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderierte Show kam somit auf einen Marktanteil von tollen 15,9 Prozent. In der Zielgruppe bescherten die Tanzeinlagen RTL eine Reichweite von 1,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 22,7 Prozent Marktanteil. Aus Quotensicht bedeutete dies im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 1,4 Prozentpunkte, doch die Reichweiten waren rückläufig. 2022 wurden mit der Kennenlernshow 4,39 Millionen Zuschauer gemessen, darunter 1,39 Millionen Jüngere. Das knapp 30-minütigeüber «Let’s Dance» behielt am Freitagabend noch 2,22 Millionen Zuschauer, die Marktanteile sanken leicht auf 15,0 und 18,1 Prozent.«Let’s Dance» war im Übrigen nicht nur bei RTL im Programm präsent, sondern auch im Ersten, wo Esther Sedlaczek die beiden Juroren Joachim Llambi und Jorge González beibegrüßte. Die Vorabendsendung verzeichnete ab 18:46 Uhr 2,73 Millionen Zuschauer und 12,6 Prozent Marktanteil. Aus der jungen Zuschauergruppe stammten 0,38 Millionen Menschen unter 50 Jahren, sodass sehr gute 10,0 Prozent für die blaue Eins heraussprangen. Das Ergebnis bedeutete nicht nur die höchste Einschaltquote beim jungen Publikum in der Ära Sedlaczek, die die Vorabendsendung im August 2022 von Jörg Pilawa übernommen hatte, sondern auch jemals. Nie zuvor verzeichnete das Format einen zweistelligen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.