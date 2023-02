Interesse für «Kitchen Impossible» steigt weiter an

Quotennews

Die Kochshow von VOX war in der Vorwoche stark zurückgekehrt und legte nun noch eins drauf.



startete bereits in der Vorwoche in eine neue Staffel. Gestern traf Tim Mälzer nun auf den „Dessert-König“ René Frank. Dieser wurde zunächst ins belgische Verviers und dann nach Porto geschickt. Tim Mälzer musste sich hingegen im spanischen San Sebastián an dreierlei Variationen von Tintenfischen wagen. Auch im italienischen Minori überzeugte er mit seinen Kochkünsten, so dass er am Ende das Duell für sich entschied.Das Format war in der vergangenen Woche mit 1,31 Millionen Fernsehenden erfolgreich zurückgekehrt und hatte sich gute 5,3 Prozent Marktanteil gesichert. Bei den 0,67 Millionen Jüngeren war sogar eine starke Quote von 10,6 Prozent möglich gewesen. Die neuste Ausgabe knüpfte an diesen Erfolg an und bewegte gestern 1,33 Millionen Zuschauer zum Einschalten. Dies entsprach hohen 5,5 Prozent Marktanteil. Die 0,66 Millionen Umworbenen gewannen sogar einen Prozentpunkt hinzu und verbuchten nun eine Sehbeteiligung von 11,6 Prozent.Auch Kabel Eins hatte neue Folgen der Dokusoapim Programm. Insgesamt fanden sich gestern 0,82 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm ein. Auf diese Weise wurde ein passabler Marktanteil von 2,7 Prozent eingefahren. Auch in der Zielgruppe war eine Steigerung gegenüber der Vorwoche möglich. Hier kletterten die 0,24 Millionen Werberelevanten sogar von mauen 2,7 auf annehmbare 3,5 Prozent Marktanteil.