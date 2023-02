ESPN kündigt «The Yankees Win» an

US-Fernsehen

Die Serie wird von Words + Pictures, Bad Robot und Zipper Bros Films produziert.

ESPN Films stelltevor, eine achtteilige Dokumentarserie, die die Geschichte des berühmtesten Sportvereins zum Leben erweckt. Fünfzig Jahre nachdem George Steinbrenner den Klub gekauft hat, hat sein Erbe die Vorstellung von Sportbesitz für immer verändert. Die Serie wird in Zusammenarbeit mit der Major League Baseball produziert, mit umfangreichem Zugang zu den unvergleichlichen Archiven der Liga, und zeigt Spieler, Manager, Trainer, Führungskräfte, Autoren, Kommentatoren und Fans in offenen Interviews und mit zum Teil noch nie gezeigtem Filmmaterial.In den Episoden wird jedes fesselnde Kapitel der Yankees-Geschichte beleuchtet – ihre Erfolge, Kontroversen, Rivalitäten, Stars, Fehden und ihr kollektives Vermächtnis. Egal, ob man sie anfeuert oder gegen sie wettert, die Yankees haben mehr Auszeichnungen erhalten als jedes andere Team im Sport, und kein Team hat im Laufe seiner reichen Geschichte so viele unvergessliche Geschichten und Sagen verkörpert.Die Serie wird von Emmy- und Peabody-Gewinner Jonathan Hock («Survive and Advance», «The Best That Never Was», «Of Miracles and Men») inszeniert und von ESPN Films in Zusammenarbeit mit der Major League Baseball produziert. Das Projekt wird von Words + Pictures, Hock Films, Bad Robot und Zipper Bros Films produziert. J.J. Abrams, Glen Zipper, Connor Schell, Libby Geist, Annie Sundberg, Ricki Stern und Nick Trotta und Sean Stuart werden als ausführende Produzenten fungieren.