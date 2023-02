Paramount+ wird teurer

US-Fernsehen

Durch die Integration von Showtime in den Streamingdienst kann das Unternehmen über eine Milliarde US-Dollar abschreiben.

Paramount Global bereitet sich darauf vor, den monatlichen Preis von Paramount+ noch in diesem Jahr zu erhöhen, und das Unternehmen gab bekannt, dass es beabsichtigt, eine Abschreibung in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar für die Integration von Showtime in die Streaming-Plattform vorzunehmen.Der Gewinnbericht von Paramount Global für das vierte Quartal trug zu den branchenweiten Schmerzen bei, die die großen Medienunternehmen angesichts der hohen Verluste durch die umfangreichen Investitionen in Inhalte und Marketing zum Aufbau von Streaming-Plattformen für den Direktvertrieb zu verzeichnen haben.Bob Bakish, CEO von Paramount Global, und Naveen Chopra, Chief Financial Officer, betonten wiederholt, dass 2023 der Höhepunkt der Ausgaben des Unternehmens für Paramount+ und andere Plattformen erreicht sein wird. Aber wie das vierte Quartal gezeigt hat, haben die Verlangsamung der Werbung und der makroökonomische Gegenwind, der die Verbraucher beeinträchtigt, einen perfekten Sturm geschaffen.Der monatliche Preis für das Premium-Paramount+-Paket mit Showtime wird von derzeit 9,99 Dollar auf 11,99 Dollar steigen. Die Basisversion ohne Showtime und mit Werbung wird von 4,99 auf 5,99 Dollar angehoben. Die Geschäftsleitung nannte keinen Zeitrahmen für die Preiserhöhungen, sagte aber, dass sie noch in diesem Jahr erfolgen würden.