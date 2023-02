Primetime-Check

Wie schnitt «Litvinenko» bei Sat.1 ab? Punktete «Roadtrip Amerika» auch in der zweiten Woche bei Kabel Eins?

Die Nummer Eins am Donnerstag warmit 7,04 Millionen Zuschauern, die Folge „Die Todsünde“ sicherte sich 24,8 Prozent Marktanteil bei allen sowie 8,7 Prozent bei den jungen Menschen. Mitund denfuhr Das Erste im Anschluss 2,98 und 2,04 Millionen Zuseher ein, die Marktanteile bewegten sich bei 12,0 und 9,4 Prozent. Beim jungen Publikum sorgte man für 4,6 und 4,4 Prozent.Das ZDF setzte aufund sicherte sich 3,82 Millionen Zuschauer und 14,4 Prozent, bei den jungen Menschen wurden nur 6,8 Prozent Marktanteil gemessen. ProSieben startete die 18. Staffel vonund hatte 1,73 Millionen Zuschauer im Gepäck. Mit 1,09 Millionen jungen Menschen erreichte man 19,9 Prozent. Die Premiere der britischen Seriesahen 0,57 sowie 0,37 Millionen Zuschauer, David-Tennant-Fans sorgten für grausame 3,0 und 1,8 Prozent in der Zielgruppe (0,20 und 0,11 Millionen). Im Anschluss holtenoch 0,9 Prozent Marktanteil.Das News-Special von RTL sicherte 1,30 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und fuhr 6,5 Prozent in der Zielgruppe ein. Die zwei Halbzeiten der Partie Bayer 04 Leverkusen und AS Monaco unterhielten 2,00 und 2,61 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen sicherte sich die Fernsehstation 8,9 und 12,1 Prozent. Eine neue Ausgabe vonlockte 0,77 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI , die Fernsehstation sicherte sich 5,6 Prozent.unterhielt 0,78 Millionen Kabel-Eins-Zuschauer, der Zielgruppen-Wert belief sich auf tolle 5,2 Prozent. Im Anschluss holte dasnoch 0,44 Millionen und 3,1 Prozent bei den Umworbenen.brachte VOX 1,23 Millionen Zuseher und 7,5 Prozent bei den jungen Menschen.