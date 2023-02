Sat.1 holt «Die Ruhrpottwache» zurück

TV-News

Werktags löst «Die Ruhrpottwache» «Auf Streife – Die Spezialisten» ab. Auch «Unsere kleine Farm» muss den Vermisstenfahndern den Samstag überlassen.

Man wolle sich von den Scripted Realitys trennen. Dieses Vorhaben betonte Sat.1-Chef Daniel Rosemann erneut, als er am Mittwoch das neue Nachmittagsformatauf einer virtuellen Pressekonferenz vorstellte, welches ab dem 27. Februaraus dem Programm drängt. Doch im Vorlauf bleibt es weiterhin bei einer mehrstündigen und vielfältigen Scripted-Reality-Strecke, die ab dem 27. Februar sogar angepasst wird. Dann kehrtmit Doppelfolgen jeweils werktags um 11:00 Uhr zurück. Weichen muss, das derzeit den Lead-out der-Wiederholung nach dembildet.Bis zu «Volles Haus! Sat.1 Live», das um 16:00 Uhr beginnt, bleibt es beim bisherigen Line-up aus jeweils zwei Folgen «Auf Streife» und «Klinik am Südring». Auch am Samstag stellt Sat.1 beginnend mit dem 4. März sein Programm um. Derzeit füllt der Bällchensender den Tag mit zahlreichen-Episoden, die bereits um kurz vor 10:00 Uhr beginnen und bis zu denkurz vor der Primetime gesendet werden.Am ersten März-Samstag bleibt es am Morgen zunächst bei fünf «Auf Steife – Die Spezialisten»-Ausgaben, ehe ab 9:55 Uhr «Auf Streife» übernimmt. Auch hier sind fünf Folgen, also fünf Stunden, geplant. Ab 14:55 Uhr übernimmt dann «Die Ruhrpottwache» ebenfalls fünf Stunden lang, oder eben zehn Folgen am Stück.Inwieweit die Senderverantwortlichen bei der neuerlichen Programmgestaltung das Publikum berücksichtig haben, ist nicht ganz klar. «Unsere kleine Farm» wird nämlich in der Mitte der fünften Staffel abgebrochen. Fans der Serie müssen Wohl oder Übel auf Sat.1 Gold zurückgreifen, wo ab März allerdings die achte Staffel im werktäglichen Nachmittagsprogramm ausgestrahlt wird. Und auch bei Joyn steht die gesamte Serie nicht zur Verfügung. Laut der Streamingplattform verschwinden in den kommenden Tagen die Staffel vier, fünf und sieben, sodass nur noch Seasons drei und sechs übrig bleiben.