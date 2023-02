Quotenmeter.FM

Von Karneval bis Böhmermann

Fabian Riedner von 18. Februar 2023, 11:00 Uhr

In dieser Woche beginnt der Quotenmeter-Podcast in Köln und endet auch wieder in der Karnevalshochburg.

Die fünfte Jahreszeit ist an ihrem Höhepunkt angelangt und die Fernsehzuschauer bekommen wieder zahlreiche Faschings- respektive Karnevalsübertragungen angeboten. Ein Teil der mehrstündigen Shows sind zahlreiche Witze von Prominenten oder Künstlern, die das Publikum unterhalten möchten. Aber sind Formate wie «Kölle Alaaf» tatsächlich noch angebracht?



Der Quotenmeter-Podcast bespricht das Thema Comedy auf eine andere Weise: Während Karnevals-Comedy als Klamauk deklariert wird, gibt es zahlreiche andere Formate. Auf einer höheren Ebene sind Formate wie «TV total» und «heute-show» angesiedelt, die mit vorbereiteten Einspielern und verschiedenen Programmpunkten überzeugen möchten.



Die Speerspitze kommt aus Köln: Jan Böhmermann und sein «ZDF Magazin Royale», das zahlreiche Personen, Organisationen und anderen Verdächtigen die Leviten gelesen hat. Heutzutage ist Comedy gepaart mit Information. Das kommt beim Publikum gut an, die Einschaltquoten sind in Mainz hoch.









