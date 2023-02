YouTube braucht einen neuen Chef

Vermischtes

Die bisherige Leiterin Susan Wojcicki nimmt ihren Hut.

Susan Wojcicki tritt nach neun Jahren als CEO von YouTube zurück – und verlässt Google nach 24 Jahren, wo sie als eine der ersten Mitarbeiterin anfing, als das Unternehmen noch im Start-up-Modus war. Wojcicki kündigte ihren Rücktritt am Donnerstag in einem Memo an die YouTube-Mitarbeiter an. Neal Mohan, derzeit Chief Product Officer bei YouTube, wird sie als SVP und neuer Leiter von YouTube ersetzen."Ich habe beschlossen, mich von meiner Rolle als YouTube-Chefin zurückzuziehen und ein neues Kapitel aufzuschlagen, das sich auf meine Familie, meine Gesundheit und persönliche Projekte konzentriert, die mir am Herzen liegen", schrieb sie.Wojcicki wird weiterhin bei YouTube und der Muttergesellschaft Alphabet tätig sein. Sie schrieb, dass sie sich mit Sundar Pichai, dem CEO von Alphabet und Google, darauf geeinigt hat, eine beratende Rolle bei dem Internetriesen zu übernehmen. "Dies wird es mir ermöglichen, meine verschiedenen Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zu nutzen, um Google und das Portfolio der Alphabet-Unternehmen zu beraten und zu führen", schrieb sie.