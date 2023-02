HBO Max kauft J. J. Abrams-Serie

US-Fernsehen

«Duster» ist ein neues Kriminal-Format mit Josh Holloway.

HBO Max hat die Dramaserievon J.J. Abrams und LaToya Morgan mit Josh Holloway und Rachel Hilson in den Hauptrollen bestellt. Die acht Episoden umfassende Serie spielt im Jahr 1972. In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Die erste schwarze FBI-Agentin (Hilson) reist in den Südwesten und rekrutiert einen mutigen Fluchtwagenfahrer (Holloway), um ein wachsendes Verbrechersyndikat zu zerschlagen.""«Duster» ist eine Mischung aus allem, was ich am liebsten mag – eine rasante Geschichte mit tiefgründigen Charakteren und viel Herz", so Morgan. "Es ist ein Traumprojekt und ich bin allen Leuten bei Warner Bros. und HBO Max sehr dankbar, dass sie an diese Serie glauben. Und ich hätte mir keinen besseren Partner als J.J. wünschen können, um diese unglaubliche Welt aufzubauen."Neben Holloway und Hilson werden in der Serie auch folgende Darsteller zu sehen sein: Keith David als Ezra, Sydney Elisabeth als Genesis, Greg Grunberg als Abbott, Camille Guaty als Izzy, Asivak Koostachin als Awan, Adriana Aluna Martinez als Luna und Benjamin Charles Watson als Royce.