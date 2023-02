HBO-Serien sollen bei TBS und TNT punkten

US-Fernsehen

Die alten Klassiker sollen auf den Kabelsendern punkten. Damit möchte man mehr Geld verdienen.

Die Programmverantwortlichen von Warner Bros. Discovery versuchen ein neues Experiment: Die Ausstrahlung einiger HBO-Programme im Basic Cable, beginnend mit der Komödieauf TBS und dem Dramaauf TNT diesen Samstag.Da es sich um ein Fernsehprogramm und nicht um HBO handelt, werden die Sendungen sowohl inhaltlich (sie erhalten eine TV-MA-Einstufung) als auch hinsichtlich der Werbeunterbrechungen bearbeitet. Es ist zwar nicht das erste Mal, dass HBO-Inhalte für das Kabel umgestaltet werden – man denke nur an «Sex and the City» oder «The Sopranos», die beide an Syndikate verkauft wurden –, aber es ist eine Premiere für Programme, die in den letzten Jahren auf HBO produziert und ausgestrahlt wurden. («True Blood» endete 2014, «Silicon Valley» endete 2019.)Die Wiederholungen werden unmittelbar nach den NBA-All-Star-Übertragungen auf den Kabelsendern starten, wobei «True Blood» am Samstag nach dem Spiel auf TNT und «Silicon Valley» auf TBS beginnt. Nach dieser ersten Premiere wird «True Blood» montags um 22.00 Uhr auf TNT in seine reguläre Sendezeit wechseln. «Silicon Valley» wird sonntags um 22.00 Uhr auf TBS ausgestrahlt."Wir haben ein beneidenswertes Arsenal an Netzwerken und Assets, das uns Flexibilität gibt und es uns ermöglicht, unsere beeindruckende Inhaltsbibliothek auf Plattformen einzusetzen, auf denen sie neue Zuschauer anziehen kann", sagte Kathleen Finch, Vorsitzende und Chief Content Officer der U.S. Networks Group von Warner Bros. Discovery, dem US-Branchendienst ‚Variety‘. "An jedem beliebigen Abend sehen 30 Prozent der verfügbaren Kabelzuschauer einen unserer Sender – das sind im Durchschnitt mehr als 86 Millionen Zuschauer pro Woche – und unsere Fähigkeit, Inhalte zu verschieben und dieses riesige Publikum anzusprechen und einzubinden, stärkt unsere Position in einem sich entwickelnden Geschäft."