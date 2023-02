Ryan Seacrest verlässt seine Talkshow

US-Fernsehen

Der Moderator wird künftig nicht mehr «Live with Kelly and Ryan» moderieren. Ein Nachfolger steht schon fest.

Ryan Seacrest verlässtnach sechs Jahren als Co-Moderator von Kelly Ripa in der ABC-Tagestalkshow. Nach Seacrests Ausstieg wird Ripa von ihrem Ehemann Mark Consuelos als neuer Co-Moderator unterstützt und die Sendung wird inumbenannt.Seacrest kündigte sein bevorstehendes Ausscheiden in der Donnerstagsfolge von «Live» mit den Worten an: "In den vergangenen sechs Jahren an der Seite von Kelly zu arbeiten, war ein Traumjob und einer der Höhepunkte meiner Karriere. Sie war eine großartige Partnerin, Freundin und Vertraute, und obwohl wir immer ein Teil des Lebens des anderen sein werden, werde ich unsere gemeinsamen Vormittage vermissen. Ich möchte auch Michael Gelman und dem gesamten Team und der Crew danken – wir haben Erinnerungen für ein ganzes Leben geschaffen, einige der unglaublichsten Menschen kennengelernt und wurden in den Häusern so vieler Zuschauer in ganz Amerika auf das Herzlichste empfangen. Es war eine unvergessliche Reise, und jetzt freue ich mich darauf, den Staffelstab an Kellys 'echten' Ehemann Mark weiterzugeben."Ripa moderiert «Live» seit 2001, zunächst zusammen mit Regis Philbin und später mit Michael Strahan, unterbrochen von Phasen, in denen sie alleine moderiert und mit wechselnden Gastmoderatoren zusammenarbeitet. Seacrest kam 2016 als Co-Moderator zu ihr. Ursprünglich hatte er einen Dreijahresvertrag unterschrieben, blieb aber schließlich für die letzten sechs Jahre dabei.