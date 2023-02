M. Night Shyamalan geht zu Warner Bros.

Kino-News

Der Filmemacher hat einen neuen Exklusiv-Vertrag mit dem Filmstudio unterzeichnet.

M. Night Shyamalan hat einen neuen, mehrjährigen Vertrag bei Warner Bros. Pictures unterschrieben. Der Oscar-nominierte Filmemacher wechselt damit von Universal zu Warner Bros. Die Ankündigung wurde am Donnerstag von den Co-Vorsitzenden und CEOs der Warner Bros. Pictures Group, Michael De Luca und Pam Abdy, gemacht.Die Nachricht über den Pakt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Regisseur seine neueste Veröffentlichung «Knock at the Cabin» feiert, die seinen siebten Nummer-1-Erfolg an den Kinokassen markiert – er hatte in jedem der letzten vier Jahrzehnte einen Nummer-1-Film – und einen weiteren Beitrag zu seinen mehr als drei Milliarden Dollar an den weltweiten Kinokassen leistet, angefangen mit seinem Durchbruch «The Sixth Sense»."Wo ich schreibe und Regie führe, ist mein Zuhause", sagte Shyamalan in einer Erklärung, in der er den neuen Vertrag ankündigte. "Disney und Universal, wo ich die meisten meiner Filme gedreht habe, werden für mich immer Heimat und Familie sein. Warner Bros. blickt auf eine lange Geschichte des Kinos zurück. Durch die jüngsten Erfahrungen hat das Unternehmen seine Liebe und Wertschätzung für Filmemacher und die Bedeutung des Kinoerlebnisses wiederentdeckt. Wir alle gewinnen, wenn Filme in den Kinos erfolgreich sind. Ich glaube, David Zaslav, Michael De Luca und Pam Abdy haben sich einzigartigen Filmemachern verschrieben und werden auch in den kommenden Jahren die Kinosäle auf der ganzen Welt füllen."