«Last of Us» startet stark

US-Quoten

«Ginny und Georgia» gehört noch immer zu den erfolgreichsten Serien.

Nielsen hat wieder neue Zahlen vorgelegt:ist mit 837 Millionen verfolgten Minuten vom 16. bis 22. Januar, der ersten vollen Woche, in der die erste Episode auf HBO Max verfügbar war, in die wöchentlichen Top10 der Nielsen-Streaming-Rangliste eingestiegen. Da das Nielsen-Fenster am Sonntagabend endet, wenn die Serie zum ersten Mal ausgestrahlt wird, umfasst diese Zahl auch die Zuschauerzahlen von Episode zwei in den ersten Stunden der Ausstrahlung.Es ist das erste Mal, dass die Serie in der Tabelle erscheint, obwohl Nielsen zuvor berichtet hatte, dass Episode eins während des Zeitfensters vom 9. bis 15. Januar 233 Millionen Minuten lang gesehen wurde, wobei nur die ersten Stunden der Verfügbarkeit der Episode berücksichtigt wurden. Zum Vergleich: Die 233 Millionen Zuschauer entsprechen mehr als einem Drittel der Zuschauerzahl des Titels auf Platz10, der eine ganze Woche lang ausgestrahlt worden war.Es ist wichtig anzumerken, dass «The Last of Us» kein Streaming-Original ist, im Gegensatz zu einigen der Titel an der Spitze der Tabelle. Diese Messung bezieht sich nur auf das Streaming, ohne den soliden Anteil an Zuschauern, der aus dem Kabelnetz von HBO stammt. Warner Bros. Discovery meldete, dass insgesamt 4,7 Millionen Menschen die Episode in der ersten Nacht ihrer Verfügbarkeit auf allen Plattformen sahen, während Nielsen meldete, dass 1,1 Millionen Zuschauer (oder 23 Prozent) dieser Zuschauer die lineare Plattform einschalteten.Dies ist die dritte Woche in Folge, in derdank des Netflix-Debüts der zweiten Staffel der meistgestreamte Titel bleibt. Vom 16. bis 22. Januar wurde die Serie 1,8 Milliarden Minuten lang angesehen, gegenüber 2,7 Milliarden in der Vorwoche.