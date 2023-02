«Lost for Words»: ZDF startet neues Factual-Format mit Sabine Heinrich

TV-News

Darin begleitet die Moderatorin Menschen mit geringer Literalität, die lernen, ihre Lese- und Schreibfähigkeit zu verbessern.

Vor zwei Jahren wechselte Sabine Heinrich zum ZDF , um die Moderation der Quizshowzu übernehmen. Nun steht sie vor einer neuen Aufgabe, wie der Mainzer Sender am Donnerstag mitteilte. So arbeitet das ZDF derzeit an dem Factual(Arbeitstitel), das Heinrich präsentieren soll. In der Sendung, für die das Casting gestartet ist und noch Teilnehmer gesucht werden, stehen Menschen mit geringer Literalität im Mittepunkt. Acht Protagonisten sollen lernen, ihre Lese- und Schreibfähigkeit zu verbessern.Mit der Sendung, die auf dem Originalformat «The Write Offs» von der Banijay-Tochter von Shine TV produziert und hierzulande von Endemol Shine Germany umgesetzt wird, will das ZDF auf die rund 6,2 Millionen Erwachsenen aufmerksam machen, die in Deutschland nicht oder nur unzureichend lesen und schreiben können. In der vierteiligen Langzeit-Dokumentation begleitet Heinrich acht Menschen, die über einen Zeitraum von vier Monaten fundierten Einzel- und Gruppenunterricht im Lesen und Schreiben erhalten. Die Moderatorin beleuchtet die unterschiedlichen Ursachen für geringe Literalität, ist gleichzeitig eine Stütze für die Teilnehmenden und steht ihnen zur Seite. In einem großen Finale präsentieren die Protagonisten ihre Fortschritte vor Familie und Freunden. Weitere Prominente werden das Projekt im Verlauf unterstützen.„Für die allermeisten ist es selbstverständlich, zu lesen und zu schreiben: ohne groß darüber nachzudenken, lesen wir Hinweisschilder, schreiben wir Nachrichten oder kleine liebe Botschaften und nehmen so am Leben teil. Seit ich mich mit dem Thema beschäftige, erfasse ich, wie klein meine Welt wäre, wenn ich das nicht könnte. Wie wertvoll es zum Beispiel ist, meinem Kind abends vorzulesen. Menschen zu begleiten, die sich ein Herz fassen und als Erwachsene endlich Lesen und Schreiben lernen wollen, empfinde ich als großes Geschenk. Ich möchte Rückenwind geben und Mut machen, an sich zu glauben", so Sabine Heinrich.Die Dreharbeiten im Großraum Köln beginnen im Mai 2023. Als Produzentin fungiert Panagiota Vafea. Die Ausstrahlung ist für Herbst 2023 im ZDF geplant. Um den Casting-Prozess leicht zugänglich zu machen, basiert dieser auf Audio-Messages, Videos und einer verfügbaren Vorlese-Funktion. Die Bewerbungen können telefonisch entgegengenommen werden. Außerdem werden die Ausschreibungen auf Social Media geteilt, aber auch mit Therapeuten, Lehrern sowie Verbänden und Vereinen.