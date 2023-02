Das Erste verkündet Sendetermine für «Klara Sonntag» und «Dr. Mertens»

TV-News

Totgesagte leben länger und so startet «Tierärztin Dr. Mertens» im April in die achte Staffel. 13 Episoden wurden produziert.

Aufgrund großer Nachfrage an der ursprünglich finalen Staffel der ARD-Reihe, die vor zwei Jahren teils mehr als fünf Millionen Zuschauer verfolgten, entschied sich der öffentlich-rechtliche Sender die Serie nicht zu beenden und ließ im vergangenen Jahr neue Folgen produzieren. Nun hat Das Erste einen Ausstrahlungstermin festgelegt. Die achte Staffel, die 13 Folgen umfassen wird, startet am 11. April und wird immer dienstags um 20:15 Uhr gesendet.In den neuen Episoden hat sich Dr. Susanne Mertens (Elisabeth Lanz) nach fast einem Jahr der Trauer beruflich neu aufgestellt. Sie arbeitet jetzt als freie Tierärztin, was ihr zwar eine Menge Energie abverlangt, doch ihren Job liebt sie über alles. Mit neuer Kraft und neuem Mut kehrt sie zurück ins Leben. An der Seite von Elisabeth Lanz in der Titelrolle spielen unter anderem Ursela Monn, Gunter Schoß, Lilly Wiedemann, Lennart Betzgen und Thorsten Wolf. Neu im Cast sind Neshe Demir als Chef-Tierärztin Dr. Elif Şahin, Dominik Weber in der Rolle des Zoodirektors Jasper Winter, Matthias Komm als Mike Redmann, Betreiber einer Alpaka-Farm und Muriel Bielenberg als Luisas Freundin Isabel Bickel und Amelie Hennig als Jonas neue Freundin Gina Harzer.«Tierärztin Dr. Mertens» ist eine Produktion der Saxonia Media. Produzentin ist Ilka Förster. Ausführende Produzentin ist Luise Kehm. Die Drehbücher stammen von Christiane Bubner, Andreas Heckmann, Petra Mirus, Herbert Kugler und Dennis Satin. Headautorin ist Christiane Bubner. Regie führen Dennis Satin (Folge 85-89, 94-97) und Theresa Braun (Folge 90-93).Darüber hinaus setzt Das Erste auch die noch junge „Endlich Freitag im Ersten“-Reihefort. Der dritte Film „Erste Liebe“ mit Hauptdarstellerin Mariele Millowitsch als Bewährungshelferin ist am 31. März um 20:15 Uhr zu sehen. In der Gaumont-Produktion bekommt Klara einen Probanden zugeteilt, der ihr nicht unbekannt ist und alte Geschichten aus der Vergangenheit aufwühlt.Henning Stehmann (Tim Bergmann) ist ein Anlageberater und hat in seinem näheren Umfeld mehrere Menschen, einschließlich seiner ganzen Nachbarschaft, um ihr Geld betrogen. Bewährungshelferin Klara Sonntag (Millowitsch) soll die Gerichtshilfe übernehmen und für die Staatsanwaltschaft ein Gutachten über den Mann schreiben. Doch Klara ist nicht unbefangen, denn sie kennt Henning – vor vielen Jahren hatte sie eine leidenschaftliche Affäre mit ihm und hat ihm sogar das Leben gerettet. Aus diesen Gründen möchte sie den Fall abgeben, doch ehe sie sich versieht, steckt sie schon tiefer drin, als es ihr lieb ist. Bei ihren Recherchen findet sie heraus, dass Henning spielsüchtig ist. Auch Kollegin Biggy (Thelma Buabeng) hat mit ihrem neuen Schützling nicht das große Los gezogen. Ausgerechnet sie wird von ihrer Chefin Birte Hansen (Jasmin Schwiers) dazu aufgefordert, die Bewährungshilfe eines Mannes zu übernehmen, der wegen rassistischer Beleidigungen verurteilt wurde. Doch dieser bleibt uneinsichtig und bringt Biggy sogar dazu, ihn zu beleidigen – was sie in große Schwierigkeiten bringt.