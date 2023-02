AMC macht Kristin Dolan zur Chefin

Köpfe

Vitamin B hat möglicherweise geholfen, da es die Frau des Eigentümers ist.

AMC Networks hat Kristin Dolan zur CEO ernannt. Dolan, ein langjähriges Vorstandsmitglied von AMC Networks und Ehefrau des Firmeninhabers James Dolan, wird ihre neue Aufgabe am 27. Februar antreten. Ihre Ernennung erfolgte Monate nach dem Rücktritt von Christina Spade, der früheren Finanzchefin des Unternehmens, die im November nach einer sehr kurzen Amtszeit von ihrem Posten zurücktrat, nachdem der Interims-CEO Matt Blank das Unternehmen verlassen hatte.Nach dem Rücktritt von Spade wurde James Dolan zum Interimsvorsitzenden ernannt, während die Suche nach einem neuen AMC Networks-CEO begann, und kündigte an, dass das Unternehmen von "umfangreichen Entlassungen" betroffen sein würde, da das Wachstum des Streamingdienstes AMC+ und der kleineren Plattformen Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK und HIDIVE ins Stocken geraten sei."Kristin ist eine bewährte Führungskraft und operative Leiterin mit einer Erfolgsbilanz, die organisatorische Veränderungen vorantreibt, eine Geschichte im Management von abonnementbasierten Geschäften hat und ein tiefes Verständnis von Publikumsbindung und Werbung besitzt", sagte James Dolan in einer Erklärung am Mittwoch. Dies sind Bereiche, die bei der Umgestaltung unseres Unternehmens und der Monetarisierung unserer hochwertigen Inhalte von entscheidender Bedeutung sind. Mit ihrer beträchtlichen Erfahrung und ihrem Wissen über das Unternehmen ist Kristin die ideale Person, um AMC Networks in das nächste Kapitel zu führen, während wir diese transformative Phase in der Branche durchlaufen."Kristin Dolan fügte hinzu: "Es ist ein Privileg, bei einem Unternehmen einzusteigen, das auf eine lange Tradition zurückblicken kann, die Zuschauer mit exzellenten Geschichten und Weltklasse-Marken zu begeistern. Hier habe ich auch meine Karriere in der Branche begonnen. Ich freue mich darauf, meine umfassende Erfahrung - in den Bereichen Programmgestaltung, Kabelbetrieb und zuletzt bei der Nutzung von Daten zur Neugestaltung der Fernsehwerbung - einzubringen, um die starken Vermögenswerte von AMC Networks zu nutzen, die nächste Wachstumsphase des Unternehmens voranzutreiben und in den kommenden Jahren den Wert für die Aktionäre zu steigern."