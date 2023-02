Kabel Eins zeigt ab März neue «Achtung Abzocke»-Ausgaben

TV-News

ProSieben bringt «How I Met Your Father» derweil recht schnell über die Bühne.

Derzeit lässt Kabel Eins am Donnerstagabend die drei Spitzenköche Alexander Kumptner, Ali Güngörmüs und Frank Rosin einen Roadtrip durch Amerika machen, der noch bis 2. März andauern wird. Danach kehrt mit Peter Giesel ein anderes Sendergesicht ins Programm zurück, denn der Unterföhringer Privatsender zeigt neue Folgen von. Dann hilft er und sein Team Betrugsopfern, die durch dreiste Maschen und kalkulierte Abzocken im großen Stil um ihr Geld gebracht wurden, und stellt die Täter zur Rede.Derweil hat ProSieben ein etwas verändertes Line-up am Montagabend angekündigt, denn die Sitcom, die derzeit die 21-Uhr-Stunde füllt, beschließt am 27. Februar ihre zweite und finale Staffel. Auch vonläuft am selben Abend die letzte Folge der 33. Staffel. Eine Woche später, 5. März, übernimmt dann das in dieser Woche gestarteteden freigewordenen Sendeplatz, während um 22:20 Uhr eine alte Folge der gelben Familie wiederholt wird. Im Anschluss endet dann auch die Staffel vonVöllig offen ist, was ProSieben danach am Montagabend sendet. Sowohl «How I Met Your Father», «United States of Al», «Die Simpsons» und «The Orville» haben ihre Staffeln abgeschlossen. Möglicherweise wagt der Sender den Aufschlag einer neuen Serie, die man sich durch einen der zahlreichen Rechte-Deals in den vergangenen Wochen gesichert hatte.