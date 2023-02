«Germanys Next Topmodel» startet gut, aber mit großen Verlusten

Quotennews

Die 17. Staffel aus dem Vorjahr begann mit 1,46 Millionen Werberelevanten. Der Startschuss an Weiberfastnacht verlief diesmal nicht ganz so gut.

Freude bei ProSieben:startet stark in das 18. Jahr. Die neue Show, in der auch dieses Mal Heidi Klum nach einem Topmodel sucht, begrüßte 29 Kandidatinnen in einer echten Filmstadt. Die Premiere der neuen Staffel, in der Winnie Harlow zu Gast war, sahen 1,73 Millionen Menschen ab drei Jahren (Vorjahr: 2,06 Millionen), der Gesamtmarktanteil belief sich auf sehr gute 7,3 Prozent. Bei den Umworbenen fuhr man 1,09 Millionen Zuseher ein, zwölf Monate zuvor standen 1,46 Millionen auf der Uhr. Die neue Staffel ging mit sehr guten 19,9 Prozent Marktanteil los.Zwischen 23.45 und 00.45 Uhr setzte ProSieben auf sein Prominentenmagazin. 0,47 Millionen Menschen blieben dran, um Vivianne Geppert und Beiträge zur Modelshow zu sehen.sicherte sich 5,2 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen ermittelte die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) 0,21 Millionen, die zu 10,1 Prozent Marktanteil führten.Das Wissensmagazinging am Donnerstag der Frage nach, wie das Leben in einem echten Schloss ist. 0,82 Millionen Zuschauer sahen die zehn Fragen an den Graf Moritz zu Rantzau in seinem Schloss Breitenburg in Schleswig-Holstein. Die Sendung, die um 19.05 Uhr startete, sahen 0,46 Millionen Umworbene, das führte zu 9,8 Prozent Marktanteil. Die von Aiman Abdallah moderierte Ausgabe sicherte sich 9,8 Prozent beim Gesamtpublikum.