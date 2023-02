«The Good Lawyer» läuft am 13. März

US-Fernsehen

Ursprünglich war die Spin-off-Folge für den 6. März anvisiert worden.

Der Pilotfilmwird am Montag, 13. März, um 22 Uhr auf ABC ausgestrahlt. Die eingebettete Pilotepisode von «The Good Doctor» mit Gaststars wie Kennedy McMann («Nancy Drew»), Emmy-Gewinnerin Felicity Huffman («American Crime») und Bethlehem Million («Sick»). Ursprünglich sollte die Folge bereits eine Woche früher laufen.In der Episode sucht Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore) einen Rechtsbeistand, der ihm hilft, einen Fall zu gewinnen, und setzt sein Vertrauen in einen vielversprechenden jungen Anwalt, der an einer Zwangsstörung leidet. Die Episode wurde von den Co-Showrunnern David Shore und Liz Friedman geschrieben und von Ruben Fleischer inszeniert.Gastauftritte haben Kennedy McMann als Jodi DeGroot, die brillante, witzige und selbstbewusste Anwältin, die relativ neu in ihrer angesehenen Kanzlei ist, als sie Shauns Fall übernimmt; Felicity Huffman als Janet Stewart, eine hoch angesehene Anwältin und Partnerin in der Kanzlei mit einem scharfen Intellekt und trockenem Witz; und Bethlehem Million als Abbie, Jonis mitfühlende, praktische und etwas ältere Schwester. Als Stimme der Vernunft ist sie Jonis größte Cheerleaderin, Mitbewohnerin und beste Freundin.