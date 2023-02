30. Geburtstag: RTLZWEI feiert mit «Dragon Ball», «Frauentausch» und «X-Factor»

TV-News

Im März feiert RTLZWEI sein 30-jähriges Jubiläum und holt dafür zahlreiche bekannte Programmmarken zurück. Unter anderem gibt es «X-Factor»-Marathon – inklusiver neuer Folgen mit Jonathan Frakes.

Am 6. März 1993 ging der im Münchner Umland ansässige Privatsender RTLZWEI erstmals auf Sendung. Wie im Jahr des Sendestarts betrug auch im vergangenen Jahr der Marktanteil beim Gesamtpublikum 2,6 Prozent, weswegen das angekündigte Jubiläumsprogramm durchaus Sinn ergibt. RTLZWEI kramt nämlich einige alte Formate aus dem Archiv, die jahrelang den Sender prägten. Den Anfang macht am Samstagabend, 4. März, um 20:15 Uhr der Bollywood-Klassikermit Weltstar Shah Rukh Khan, der letztmals 2016 gesendet wurde. Im Anschluss startet ab kurz nach Mitternacht die achte und finale-Staffel mit drei Folgen. Die letzten drei Episoden werden in der Nacht auf Montag, ebenfalls ab 0:05 Uhr gezeigt.Der Sonntag ist dann geprägt von zwei Programmfarben. Nach der Wiederholung des tags zuvor gezeigten Bollywood-Streifens sendet RTLZWEI ab 13:20 Uhr jeweils vier Folgen der Anime-Serien(ab 15:10 Uhr) und(ab 16:50 Uhr). Ab 18:20 Uhr folgen dann zunächst zwei alte-Ausgaben, ehe Jonathan Frakes zwischen 20:15 Uhr und 22:15 Uhr zwei neue Folgen präsentiert. Bis zur «Game of Thrones»-Ausstrahlung folgen dann weitere zwei Wiederholungen der Mystery-Serie.Am Geburtstag selbst erwartet das Publikum weitere Klassiker der RTLZWEI-Geschichte. Unter anderem kommt es zu einem Wiedersehen mit Kader Loth und Nadine aus. Letztere gehört mit ihren Aussagen wohl zu den bekanntesten Teilnehmerinnen des Formats. Zudem wird der legendäre Porsche-Fund vomgezeigt, der um 7:55 Uhr über den Äther geht. «Frauentausch – Das Promi-Special» folgt im Anschluss ab 9:55 Uhr, ehe besagte Nadine mit Birgit die Rollen tauscht. Am weiteren Verlauf des Programms ändert RTLZWEI hingegen nichts. Am Abend erscheinen zwei neue Episoden von