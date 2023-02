«Kölle Alaaf» weiterhin nur mäßig

Quotennews

Wäre «Der Bergdoktor» im ZDF gelaufen, sähe das Ergebnis sicher besser aus.

Die Fernsehzuschauer mussten am Donnerstag auf Hans Gruber verzichten, denn statt «Der Bergdoktor» wurden die Gebührenzahler mit der zweiten von drei Karnevalssendungen der öffentlich-rechtlichen Sender beehrt. Zwischen 20.15 Uhr 22.45 Uhr verfolgten 3,82 Millionen Menschen, in der Dä Tuppes vum Land, Willi und Ernst, Ne Hausmann, Marc Metzger, Ingrid Kühne, Miljö, Räuber, Höhner, Bläck Fööss und Klüngelköpp auftraten.Die Show, die Julia Möller in der Regie leitete, sicherte sich einen Marktanteil von mittelmäßigen 14,4 Prozent. Im Jahr 2021 erfasste das Zweite Deutsche Fernsehen nur 3,90 Millionen Fernsehzuschauer und 12,0 Prozent Marktanteil. Aufgrund des Russland-Einmarsches in der Ukraine fiel die Übertragung vor zwölf Monaten aus. Nun sicherte sich die Sendung mit Präsidentin Nathalie Bergdoll 0,42 Millionen junge Zuseher, die 6,8 Prozent Marktanteil brachten.Das halbstündigeinformierte 1,91 Millionen Zuschauer und brachte 10,4 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 0,24 Millionen und 5,6 Prozent ein. Markus Lanz diskutierte mit Ralf Stegner (SPD), Soziologe Gerald Knaus, Integrationsbeauftragte Güner Balci und Politiker Boris Palmer, die Show sicherte sich 1,49 Millionen und 13,2 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,18 Millionen dabei, der Marktanteil lag bei 6,9 Prozent.wurde um 00.45 Uhr ausgestrahlt. In der Nacht zu Freitag begrüßten Hadnet Tesfai und Jo Schück nur 0,22 Millionen Menschen, der Marktanteil belief sich auf 4,9 Prozent. Die Eröffnung, bei der auch Regisseurin und Schauspielerin Kristin Stewart anwesend war, sicherte sich 0,06 Millionen junge Menschen, der Marktanteil lag bei 5,7 Prozent.