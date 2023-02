Growingannanas  Fitness-YouTuberin, die Millionen von Menschen motiviert

YouTuber

Ihr selbst gelang es ihr Training und ihre Ernährung so umzustellen, dass sie sich nun wohl in ihrem Körper führt. Andere Menschen will sie mit ihrem Kanal nun auf dieser Reise unterstützen.

Das österreichische Fitness Model Anna Engelschall betreibt den Kanal „Growingannanas“, der momentan zu den am schnellsten wachsenden auf YouTube gehört und hat so schon 2,73 Millionen Abonnenten erreicht. Früher kämpfte sie mit einer Essstörung und starkem Untergewicht, so dass sie sich in ihrem Körper nicht mehr wohlfühlte. Durch ihre Workoutroutine und eine Ernährungsumstellung gewann sie neues Selbstbewusstsein und will daran heute auch andere Menschen teilhaben lassen.Anna Engelschall wurde am 27. Juni 1995 in Graz geboren. Zunächst hatte sie von 2016 bis 2019 eine Vollzeitstelle als Programmiererin bei einem Softwareunternehmen ebenfalls in Graz inne. Diese Position gab sie dann jedoch auf, um sich als CrossFit-Trainerin ausbilden zu lassen. Während dieser Zeit teilte sie immer mehr Eindrucke aus ihrem Leben auf Social Media. Schnell merkte sie, dass sie mit ihrer eigenen Geschichte anderen Leuten helfen und sie inspirieren konnte. So begann sie, ihre Onlinepräsenz immer weiter aufzubauen. Ihren YouTube-Kanal gründete sie im Januar 2017, seit Ende 2019 erscheinen dort regelmäßig Videos. Der Name „Growingannanas“ entstand dadurch, dass sie ihre Muskel wachsen lassen wollte und dem Fakt, dass sie gerne Ananas mag, was sie dann noch mit ihrem Vornamen Anna kombinierte.Jahrelang hat Engelschall dem schlanken Schönheitsideal nachgeifert, welches in der Social-Media-Welt weiterhin sehr präsent ist. Sie verlor immer mehr Gewicht, zählte Kalorien und wollte unbedingt unter die 40 Kilo kommen. Irgendwann hatte sie sich dann tatsächlich auf 39 Kilo herunterghungert, hatte jedoch mit einer Essstörung zu kämpfen. Sie hatte keinerlei Energie mehr, war gestresst und konnte nicht schlafen. Irgendwann merkte sie, dass es so nicht mehr weitergehen konnte. Bei einem Probetraining realisierte sie, wie schwach ihr Körper war und wollte etwas ändern. Auf diese Reihe nahm sie ihre Follower mit, die rasend schnell immer mehr wurden. Heute ist sie mit sich selbst zufrieden und wiegt 54 Kilo.Auf YouTube sind hauptsächlich Videos zahlreicher Workouts zu finden. Auf dem Kanal ist sicher für jeden etwas dabei. Die Länge der Workouts variiert von wenigen Minuten bis zu einer Stunde. Es gibt Einheiten, für die Gewichte benötigt werden, für andere braucht man keinerlei Equipment. In manchen Workouts wird der ganze Körper trainiert, in anderen nur bestimmte Teile. So hat das gefragteste Video auf dem Kanal heute 9,1 Millionen Aufrufe und trägt den Titel „30 Min Calorie Killer HIIT Workout“. Auf dem zweiten Platz landet mit 7,5 Millionen Klicks hingegen „Full Body Yoga for Strength & Flexibility“. Die Auswahl an zahlreichen unterschiedlichen Trainingseinheiten ist also enorm und alle paar Tage kommt ein neues Video hinzu.Engelschall hat jedoch nicht bei den Videos aufgehört, sondern will ihre Zuschauer noch auf viele weitere Arten unterstützen. So hat sie inzwischen verschiedene Guides veröffentlicht, darunter einen „Fitness Nutrition Guide“, der sich auf die Ernährung fokussiert sowie einen „Strength Training Guide“ und einen „Cross Training Guide“. Zudem ist auch ein „You Grow Girl Journal“ erhältlich, welches ein Mix aus einem Journal und einem Planner ist. Neben Platz für To-Do-Listen, Notizen, Fragen zur Selbstreflexion und Aktivitätstrackern, gibt es auch Tipps und motivierende Sprüche sowie Rezeptideen und Challenges. Zudem ist eine eigene App „Grow with Anna“ verfügbar, die ebenfalls Workouts und Rezeptideen zur Verfügung stellt. Zudem kann man damit seinen eigenen Fortschritt verfolgen und an Challenges teilnehmen.