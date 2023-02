«Run the World» startet Ende Mai

US-Fernsehen

Amber Stevens West und ihre Kollegen kehren zum Pay-TV-Sender zurück.

Starz teilte mit, dassdie Zuschauer am Freitag, den 26. Mai, in das pulsierende Harlem zurückführen wird, das durch das Leben dreier bester Freundinnen in den 30ern geprägt ist. Die zweite Staffel der halbstündigen Comedy-Serie wird um Mitternacht auf der Starz-App, allen Starz Streaming- und On-Demand-Plattformen Premiere feiern. Auf dem linearen Kanal wird sie um 21:30 Uhr in den USA und Kanada auf Starz zu sehen sein.Amber Stevens West («The Carmichael Show»), Bresha Webb («Marlon») und Corbin Reid («Valor») kehren in ihre Rollen als Whitney, Renee und Sondi zurück, drei beste Freunde, die in Harlem leben und gedeihen. Stephen Bishop («Moneyball») und Tosin Morohunfola («Black Lightning») übernehmen ihre wiederkehrenden Rollen. Erika Alexander («Living Single») und Nick Sagar («Queen of the South») treten erneut auf und Jay Walker («Grey's Anatomy») und Tonya Pinkins werden als Gaststars vorbeischauen.«Run the World» erzählt von den euphorischen Höhen und herzzerreißenden Tiefen, die Whitney, Renee und Sondi bei ihrem Streben nach der Weltherrschaft durchmachen müssen. Whitney muss den Weg der Selbstfindung gehen, um in ihrem Leben mit oder ohne Ola erfolgreich zu sein, während Renee und Sondi entscheiden müssen, was sie wirklich vom Leben wollen – sowohl in der Liebe als auch in ihrer Karriere. Ob sie eine frühere Liebe wiederfinden, das Leben eines Millionärs ausprobieren oder ihre Karriere in eine radikale neue Richtung lenken, diese starken schwarzen Frauen, gestärkt durch ihre unerschütterliche Freundschaft, werden sich durch nichts aufhalten lassen.