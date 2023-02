Blockbuster-Battle

Ein enges Battle verspricht das Aufeinandertreffen der beiden Franchises «Jurassic World» und «Captain Marvel» aus dem MCU. Was haben Zac Efron und Seth Rogen als «Bad Neighbors» dem entgegenzusetzen?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(Sat.1, 20:15 Uhr)Brie Larson beweist volle Frauenpower im 21. Film des Marvel Cinematic Universe: Die Kree-Soldatin Vers strandet auf der Erde und muss dort gegen die außerirdischen Skrulls kämpfen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten schließt sie sich mit dem jungen S.H.I.E.L.D.-Agenten Nick Fury zusammen und findet schon bald heraus, dass sie eigentlich von dem Planeten stammt, den sie nun retten muss. Zusammen mit alten Freunden und neuen Verbündeten begibt sie sich auf eine gefährliche Mission. „«Captain Marvel» funktioniert überraschend gut als alleinstehender Actionblockbuster und erweist sich obendrein als einer der lustigsten Filme aus dem MCU“, so kommentierte Quotenmeter die Marvel-Film zum Kino-Start. Die vollständige Kino-Kritik gibt es hier. Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 6IMDB User Rating: 7(RTL, 20:15 Uhr)Aus Jurassic Park ist Jurassic World geworden: ein Themenpark, in dem die Besucher hautnah die Dinosaurier besuchen können. Doch dem Gründer ist das nicht genug. Er will weitere Attraktionen bieten, weshalb ein Experiment schief geht und ein durch das Genmaterial verschiedenster Dinos modifizierter "Hybrid-Dinosaurier" entsteht, der Indominus Rex. Das Weibchen dreht durch und droht den Park und alle Besucher zu töten, wenn sie niemand stoppt. „Chance vertan“, titelte Quotenmeter in seiner Kino-Kritik und zog dieses Fazit: „Als weitestgehend kurzweilig inszenierte Popcorn-Action funktioniert «Jurassic World» allerdings immerhin so lange gut, bis die Macher ein Hollywoodklischee nach dem anderen abfeuern. Ab dann rutscht «Jurassic World» sukzessive in unterstes Blockbuster-Mittelmaß, was einem Nachfolger der «Jurassic Park»-Reihe nun wahrlich nicht würdig ist.“Quotenmeter.de: 4Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Mac und Kelly Radner haben ihre wilden Party-Zeiten hinter sich. Die frisch gebackenen Eltern genießen nun das friedliche Leben am Stadtrand. Soziale Kontakte pflegen die beiden kaum noch. Sie haben alle Mühe, zwischen Berufsleben und Kindererziehung Zeit für ein bisschen Intimität zu finden. Ihr Dasein ist vor allem eines: ruhig. Doch diese Idylle endet schneller als erwartet, als eine Studentenverbindung in ihre direkte Nachbarschaft zieht: Teddy Sanders und Pete Regazolli haben nichts anderes im Sinn, als Nacht für Nacht ausgelassene Partys zu veranstalten. Eigentlich wollen Mac und Kelly ihren Traum vom Vorstadtidyll um keinen Preis aufgeben. Aber die lärmenden und trinkfreudigen Studenten bringen die Radners Stück für Stück um den Schlaf. Rücksicht? Nachtruhe? Hilfsbereitschaft? Für die partywütigen Hochschüler sind das Fremdwörter. Bald wird es den jungen Eltern zu bunt, die Nerven liegen blank. Schlichtungsversuche scheitern. Jetzt reicht´s: Sie rufen die Polizei und lösen damit einen Kleinkrieg mit ihren Nachbarn aus. Im Anschluss steht die Verbindung kurz davor, aufgelöst zu werden. Aber die Studenten planen einen letzten Streich. Quotenmeter war nicht zufrieden mit dem Film: «Bad Neighbors» hat die guten Gags, um als Komödie zu funktionieren. Leider verliert die Ausgangslage ihren Reiz schneller, als es die Trailer vorab ankündigten.Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 7IMDb User Rating: 6