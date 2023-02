«Puppy Bowl XIX» schlägt sich wacker

US-Quoten

Das Comedy-Special der Warner-Bros.-Discovery-Gruppe holte am Sonntag 13,2 Millionen Zuschauer.

Der, der auf Animal Planet, Discovery Channel , TBS, HBO Max und discovery+ gleichzeitig ausgestrahlt wurde, erreichte am Sonntag, den 12. Februar, mehr als 13,2 Millionen Zuschauer. Dies ist die größte Reichweite für die Veranstaltung seit fünf Jahren. «Puppy Bowl XIX» dominierte am Sonntag als die Nummer eins unter den Nicht-Sport-Sendungen des Tages in den wichtigsten Demoskopen, einschließlich P25-54, P18-49 und P18-34. Zum ersten Mal überhaupt ging der Puppy Bowl in die Verlängerung, in der das Team Fluff seinen Titel verteidigte und die Wayfair "Lombarky"-Trophäe mit einem Endstand von 87:83 gegen das Team Ruff gewann."Einer der Gründe, warum wir uns über die vielen Synergiemöglichkeiten gefreut haben, die sich mit der Fusion von Warner Bros. und Discovery ergeben haben, ist, dass wir mit dieser einzigartigen Sammlung von Marken mit der plattformübergreifenden gemeinsamen Nutzung von Inhalten experimentieren und neue, kreative Wege erkunden können, um mehr Zuschauer zu gewinnen", sagte Julie Taylor, Chief of Content Strategy & Insights, US Networks."Wir haben Simulcasting auf mehreren Plattformen betrieben, Sportstars genutzt, um Fans zu mobilisieren, Talente von Discovery, HGTV, Travel Channel, Food Network und New Line Cinema's «Shazam! Fury of the Gods», um das Zuschauererlebnis zu verbessern. Diese Strategien haben uns dabei geholfen, eine größere Begeisterung zu erzeugen und die Puppy Bowl-Zuschauerzahl in diesem Jahr um mehr als 3,6 Millionen zu steigern."