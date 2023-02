ZDF-Skisprung-Experte Toni Innauer hört auf

Köpfe

Bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften im slowenischen Planica wird Toni Innauer ein letztes Mal seine Fachkenntnisse beitragen. Ein Nachfolger steht in Severin Freund bereits fest.

Das ZDF hat einen personellen Wechsel bei der Wintersport-Übertragung angekündigt. Toni Innauer wird als ZDF-Skisprung-Experte aufhören und bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften im slowenischen Planica ein letztes Mal an der Seite von ZDF-Moderator Norbert König als Experte im Analyse-Einsatz sein. Innauer füllt diese Position seit zwölf Jahren aus, nachdem er seine aktive Karriere bereits im Alter von 22 Jahren verletzungsbedingt beendet hatte. Danach war der Olympia-Seiger auf Verbands-Ebene unter anderem als Trainer für den Österreichischen Ski-Verband tätig. Seit 2011 ist er Teil der ZDF-Skisprung-Crew.Der Mainzer Sender präsentierte am Dienstag aber bereits einen Nachfolger und zauberte einen weiteren Olympiasieger aus dem Hut. Die Wahl fiel auf Severin Freund, der im März 2022 seine aktive Karriere beendete. Als Skispringer gewann er unter anderem den Gesamtweltcup in der Saison 2014/2015, den Weltmeistertitel im Einzel-Wettbewerb bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften 2015 und bei der Skiflug-Weltmeisterschaft 2014 sowie die Goldmedaille mit der deutschen Mannschaft bei den Olympischen Winterspielen 2014. Seinen ersten Einsatz als ZDF-Experte hat Freund beim Weltcup-Skispringen in Oslo am Samstag, 11. März.Das ZDF berichtet in den kommenden Tagen ausführlich den 54. Nordischen Ski-Weltmeisterschaften.geht an fünf Tagen live (Donnerstag, 23. Februar, ab 14.15 und 16.50 Uhr, Freitag, 24. Februar, ab 11.15 und 14.05 Uhr, Samstag, 25. Februar, ab 9.40 Uhr, Sonntag, 26. Februar, ab 10.15 Uhr, Dienstag, 28. Februar, ab 12.10 Uhr) auf Sendung. Die ZDF-Reporter bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften sind Stefan Bier (Skispringen Männer), Eike Papsdorf (Skispringen Frauen), Peter Leissl (Langlauf) und Volker Grube (Nordische Kombination). Sven Voss ist als Moderator bei Langlauf und Nordischer Kombination im Einsatz, Norbert König moderiert die Übertragungen vom Skispringen, Toni Innauer ist in den Übertragungen am 25. und 26. Februar letztmalig als ZDF-Skisprung-Experte dabei.