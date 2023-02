Quotencheck

Mit einer neuen aufwändigen Dokumentation wollte VOX im Januar und Februar punkten. Doch es kam völlig anders.

Die Verantwortlichen bei VOX wollten den Dienstag bis zum Start der neuen Kuppelshow «Herz an Bord» mit der Notfall-Dokumentation «Feuer, Wasser, Erde, Luft – Retter in ihrem Element!» bestücken, aber schließlich mussten wieder zwei Folgen von «Die Hitwisser» auf Sendung gehen. Aber der Reihe nach:Die Reportage-Reihe startete am Dienstag, den 3. Januar, um 20.15 Uhr. Zwei Stunden lang verfolgten 0,74 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, wie Menschen beispielsweise auf See gerettet werden. Der Marktanteil der Sendung war mit 2,6 Prozent überschaubar. Die Verantwortlichen bei VOX sind auch nicht in die Luft gesprungen, als sie das Ergebnis bei den Umworbenen sahen: 0,37 Millionen Zuschauer brachten nur 5,7 Prozent.Eine Woche später war es dann geschehen: Mit der zweiten Ausgabe sahen nur noch 0,56 Millionen Zuschauer die aufwändige Doku-Reihe, die aber nur noch einen Marktanteil von 2,1 Prozent generierte. Das Ergebnis bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern kippte – und man musste sich mit nur noch 0,28 Millionen und 4,8 Prozent zufriedengeben. VOX stoppte die Ausstrahlung, allerdings erst nach zwei weiteren Ausgaben.Kurioserweise entwickelte sich «Feuer, Wasser, Erde, Luft – Retter in ihrem Element» nach der angekündigten Absetzung in eine erfolgreiche Richtung. Das Format wurde zwar zu keinem veritablen Hit, aber die Werte stiegen. 0,85 Millionen Menschen waren am Dienstag, den 17. Januar, um 20.15 Uhr dabei. Der Gesamtmarktanteil kletterte auf 3,1 Prozent. Mit 0,41 Millionen Fernsehzuschauern bei den Umworbenen konnte man sich über 6,9 Prozent Marktanteil freuen. Man hätte schon spekulieren können, ob die Verantwortlichen die Reißleine des Alternativplans ziehen, doch man wollte das Format mit vier Folgen über die Bühne bringen.Die vorerst letzte Ausgabe von «Feuer, Wasser, Erde, Luft – Retter in ihrem Element» lieferte am 24. Januar über die deutschen Fernsehschirme. 0,88 Millionen Menschen waren dabei und verhalfen zu einem positiven Staffelrekord, der Marktanteil kletterte auf 3,2 Prozent. 0,46 Millionen junge Menschen waren dabei, mit 7,3 Prozent Marktanteil wurde sogar der Senderschnitt übertroffen.«Feuer, Wasser, Erde, Luft – Retter in ihrem Element» war für VOX nur zeitweise ein Hit. Im Durchschnitt verfolgten die vier Ausgaben 0,76 Millionen Zuschauer, die zu 2,7 Prozent Marktanteil führten. 0,38 Millionen junge Menschen waren für 6,2 Prozent Marktanteil verantwortlich. Die zwei Folgen von «Die Hitwisser» verbuchten 7,4 und 5,1 Prozent.