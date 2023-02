ZDFneo adaptiert israelische Comedy-Serie «Nevsu»

TV-News

Unter dem Titel «I Don’t Work Here» produziert die Münchner Produktionsfirma NeueSuper das Format für den Mainzer Sender.

Das Produktions-Powerhouse Banijay bestätigte am Dienstag, dass der Spartensender ZDFneo die fiktionale Comedy-Serieaus Israel adaptieren wird. Das ursprünglich von Endemol Shine Israel produzierte Format wird hierzulande von der Münchner Produktionsfirma NeueSuper umgesetzt und unter dem Titelvertrieben. Die Serie wird als Familienkomödie beschrieben, in der drei Generationen aus zwei Welten zu einer Familie zusammenkommen.Im Mittelpunkt stehen Dawit und Laura, ein junges gemischtrassiges Paar, und ihre Tochter. Das Paar kämpft darum, bei ihren Eltern zu leben, und sieht sich einer großen Prüfung durch ihre Schwiegermutter gegenüber. Themen der Serie sind Kulturkonflikte, Generationenfrustrationen und alltäglicher Rassismus, die „mit Humor, liebenswerten Charakteren und familiärer Herzlichkeit“ erzählt werden, wie es in einer Mitteilung heißt. Die deutsche Adaption wird von Arman Riahi inszeniert und von Romina Ecker und Malina Nnendi Nwabuonwor geschrieben. In Israel kreierten Shay Ben Atar, Yossi Wassa, Liat Shavit and Gal Zaid das Original «Nevsu» und 2017 beim Sender Reshet 13 Premiere feierte. Inzwischen wurde auch eine zweite Staffel produziert.„Das israelische Publikum war von dieser Comedy-Serie verzaubert, da sie nicht nur lustig ist, sondern «Nevsu» auch geschickt die Bedeutung des Brückenbaus, der Wertschätzung unserer Unterschiede und der Familie hervorhebt. Die Geschichte ist universell und wir freuen uns darauf, die Show für ein neues Publikum in Deutschland adaptiert zu sehen“, erklärt Amir Ganor, CEO von Endemol Shine Israel.Jasmin Maeda, Geschäftsführerin ZDFneo , fügt an: „Wir freuen uns, «I Don’t Work Here» ankündigen zu können, eine NeueSuper-Serienproduktion, die die israelische Show «Nevsu» von Endemol Shine Israel adaptiert. Die Serie wird wichtige Themen mit Witz und Charme aufgreifen. Die Zuschauer werden in das Leben von Laura und Dawit entführt, wo familiäre Wärme betont und Vorurteile mit einem spielerischen Ansatz herausgefordert werden.“„Die lustigsten Konflikte entstehen meist aus den banalsten Alltagssituationen. Die Autoren von «Nevsu» haben diese Kunst auf die Spitze getrieben. Deshalb fühlen wir uns geehrt, das Format mit seinen unterhaltsamen Handlungssträngen und skurrilen Charakteren liebevoll für den deutschsprachigen Markt adaptieren zu dürfen“, so Florian Kamhuber, Executive Producer NeueSuper.