«Goodbye Deutschland!» bleibt stabil

Am Nachmittag feierte «Guidos Deko Queen» eine Jahresbestleistung.

Derzeit begleitet VOX am Freitagabend Menschen, die ihre große Liebe außerhalb Deutschlands gefunden haben und deswegen auswandern.beschäftigte sich diesmal mit drei Paaren, die auf Mallorca zueinander gefunden haben. Jenny und Achim, die in Cala Millor auf Mallorca heiraten wollen, lockten 0,82 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an. Im Fokus der zweistündigen Sendung stand auch Ballermanngastronom Sascha, der Deniz die ewige Liebe schwören wollte, sowie Gina und Micha, die sich getrennt hatten, aber einen gemeinsamen Sohn haben. Diese Geschichten sorgten für 0,37 Millionen 14- bis 49-jährige Seher, was einem Marktanteil von leicht unterdurchschnittlichen 6,0 Prozent entsprach.Damit blieb «Liebe bis ans Ende der Welt» gegen die starke Konkurrenz erstaunlich stabil und verbesserte das Ergebnis in der Zielgruppe sogar ein wenig. Die beiden einstündigen Folgen der Vorwoche kamen mit 0,34 und 0,32 Millionen Umworbenen auf 5,7 und 5,4 Prozent Marktanteil. Insgesamt sank die Reichweite leicht von 0,88 beziehungsweise 0,83 Millionen auf 0,82 Millionen. Vor acht Tagen wurden jeweils 3,1 Prozent Marktanteil ausgewiesen.Ebenfalls erfreulich lief es für VOX am Nachmittag, dennfuhr beim werberelevanten Publikum eine neue Jahresbestleistung ein. Um 16:00 Uhr schalteten 0,24 Millionen Jüngere ein – nie holte eine werktags gesendete Ausgabe eine höhere Reichweite. Der Marktanteil belief sich auf 10,5 Prozent. Lediglich am 6. Februar lief es mit 11,3 Prozent in diesem Jahr besser. Insgesamt sahen 0,65 Millionen Zuschauer die Umgestaltungsshow, auch in diesem Fall liegt für 2023 noch kein höheres Ergebnis vor. Der Marktanteil belief sich auf ordentliche 4,9 Prozent.