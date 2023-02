«Sonderlage» legt beim Gesamtpublikum zu

Quotennews

Der Fernsehsender RTL holte beim Gesamtpublikum gute Zahlen. Bei den jungen Menschen blieb der Krimi blass.

Mit seinen Kriminalfilmen schlägt RTL am Dienstagabend in die richtige Kerbe. Die Ausstrahlungen waren beim Gesamtpublikum ein Erfolg und mit «Auris» hat man schon ein weiteres Format in der Pipeline. Am Dienstagabend stand aber erst einmal die Folge „Das Kind wird sterben“ vonauf dem Programm.Der achtjährige Jasper, Sohn des millionenschweren Unternehmers Frederik Thalfort, wird entführt. Mariana, Jaspers Nanny, wird von den Tätern für seine Mutter gehalten und ebenfalls entführt. Durch ihr Verschwinden geriet sie ins Visier der Verdächtigen. Das Buch von Norbert Eberlein lockte 2,60 Millionen Zuschauer an, die Regiearbeit von Andreas Senn kam auf 10,2 Prozent – eine deutliche Verbesserung gegenüber der Vorwoche. Doch bitter: Mit 0,47 Millionen Werberelevanten verbuchte RTL nur 8,5 Prozent.Ein 20-minütigesbrachte 1,27 Millionen Fernsehzuschauer, wovon 0,28 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile wurden mit 6,6 Prozent bei allen sowie bei den jungen Menschen beziffert.schlug sich mit 0,80 Millionen Zusehern und 5,8 Prozent weniger gut, mit 0,21 Millionen Umworbenen sicherte man sich maue sieben Prozent.