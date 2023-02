Tele 5 setzt ab Ostern auf vier neue «SchleFaZ»-Ausgaben

TV-News

Oliver Kalkofe und Peter Rütten setzen ihre Zusammenarbeit mit dem WBD-Sender fort und produzieren insgesamt 16 neue Ausgaben in diesem Jahr.

Tele 5 setzt die Senderreihevon Oliver Kalkofe und Peter Rütten fort und feiert in diesem Jahr gleich mehrere Jubiläen. „Zunächst dürfen wir uns auf den 150. schlechten Film freuen, den Olli und Peter in ihrer unvergleichlichen Art wieder zu einem feiernswerten Highlight machen. Dann steht im Sommer schon der nächste Jubeltag an, wenn es heißt: Zehn Jahre «SchleFaZ»“, erklärt Programmchefin Marion Rathmann.Das bedeutet auch, dass der Warner-Bros.-Discovery-Sender die Zusammenarbeit mit den beiden Moderatoren und Komikern fortsetzen wird. Im Frühjahr stehen zunächst vier neue Ausstrahlungen der „schlechtesten Filme aller Zeiten“ an, zudem kündigte man für das laufende Jahr insgesamt 16 neue Episoden der Freitagabend-Reihe an. „Wir sind unheimlich glücklich, mit Peter und Olli weiterhin dieses kleine TV-Lagerfeuer am Freitagabend entzünden zu können und freuen uns auf viele weitere skurrile Filmfakten, verrückte Kostüme und schräge Gesangseinlagen“, so Rathmann.Los geht es am Karfreitag, 7. April, mit dem 149. «SchleFaZ», ehe das 150. Jubiläum mit dem Film(dt.: «Teenage T-Rex: Der Menschen-Dinosaurier») gefeiert wird. Am 21. April folgt der Military-Science-Fiction-Film, ehe die Frühjahrsstaffel am 28. April mit, ein „Party-Funfilm über ein internationales Hochleistungs-Saufturnier“ (Zitat Rütten) beendet wird. «SchleFaZ» wird immer freitags um 22:00 Uhr gesendet.