«DSDS» startet stabil in die Recalls, «TV total» legt einen Sprung hin

Quotennews

In der Zielgruppe zog «TV total» gestern an «DSDS» vorbei und schob sich auf Platz zwei der Tagesrangliste.



Die Castingrunden beisind beendet. Gestern fand der erste der sechs Recalls statt. Dafür wechselte man die Kulisse und begab sich in diesem Jahr nach Spanien und Thailand. Nach einem Ausrutscher nach unten hatte sich das Format in den letzten beiden Ausgaben wieder gefangen. So schalteten zuletzt 2,20 Millionen Fernsehende ein, was für gute 8,4 Prozent Marktanteil reichte. Bei den 0,74 Millionen Jüngeren waren überzeugende 13,6 Prozent möglich.Gestern fiel das Resultat mit 2,18 Millionen Zuschauern recht ähnlich aus. Der Marktanteil wuchs sogar auf hohe 8,7 Prozent. Zudem war die Zielgruppe in dieser Woche mit 0,82 Millionen Neugierigen vertreten. Somit war auch hier aus Quotensicht eine Steigerung auf starke 14,5 Prozent möglich.profitierte ab 23.00 Uhr noch von dem erfolgreichen Abend. 1,01 Millionen Fernsehende sicherten sich weiterhin gute 8,2 Prozent. Bei den 0,35 Millionen Umworbenen wurden hohe 13,6 Prozent eingefahren.Der Gewinner des Abends war jedoch ProSieben baute die Reichweite von zuletzt 1,31 auf nun 1,59 Millionen Menschen auf. So war die Quote mit starken 5,8 Prozent so groß wie seit Ende Dezember 2021 nicht mehr. Waren es in der Vorwoche noch 0,69 Millionen Werberelevante, hatte sich die Zuschauerzahl nun auf 0,88 Millionen vergrößert. So zog man sogar an [[DSDS}] vorbei. Dies wurde mit einem hervorragenden Marktanteil von 14,0 Prozent belohnt.