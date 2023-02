«Friesland»-Krimi im ZDF landet ohne Schwierigkeiten ganz oben

Quotennews

Eine große Konkurrenz hatte das Programm gestern nicht, vor allem nicht durch die Wiederholung einer Komödie im Ersten, welche auf ausbaufähigem Niveau hängenblieb.



Der Tagessieg ging gestern mit deutlichem Abstand an das Primetimeprogramm im ZDF . Hier lief der TV-Krimivor 7,35 Millionen Fernsehenden. Dies spiegelte sich in einem herausragenden Marktanteil von 27,0 Prozent wider. Damit war eine Steigerung zum Oktober 2022 möglich gewesen, als die letzte neue Ausgabe zu sehen gewesen war. Damals waren 6,73 Millionen Interessenten bei 25,2 Prozent gelandet. Bei den nun 0,55 Millionen Jüngeren war der Marktanteil hingegen von starken 10,8 auf noch immer gute 8,9 Prozent gesunken.Das Erste versuchte mit einer Wiederholung der Komödiedagegenzuhalten, hatte damit jedoch nicht den Hauch einer Chance. Insgesamt wurden 2,71 Millionen Zuschauer zum Einschalten bewegt. Dies führte zu einem passablen Resultat von 9,9 Prozent. Recht ähnlich sah es in der jüngeren Gruppe aus. Die 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten bei einer annehmbaren Quote von 6,6 Prozent.lief ab 22.50 Uhr dann jedoch erfolgreich vor 1,82 Millionen Neugierigen. Dies führte zu hohen 14,1 Prozent Marktanteil. Auch bei den 0,23 Millionen jüngeren Interessenten standen gute 8,6 Prozent auf dem Papier.startete im ZDF hingegen erst ab Mitternacht. Somit kam man nur auf 1,26 Millionen Zusehenden, was allerdings dennoch für überzeugende 16,7 Prozent Marktanteil reichte. Auch die 0,15 Millionen Jüngeren punkteten mit hohen 9,7 Prozent.