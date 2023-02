AEW produziert «All Access»

US-Fernsehen

Der Fernsehsender TBS wird eine neue Sendung zum Thema Wrestling zeigen.

All Elite Wrestling (AEW) hat eine neue ungeschriebene Serie bei TBS gestartet. Die Ankündigung wurde von AEW-CEO, GM und Kreativchef Tony Khan in der Mittwochsfolge von «Dynamite» gemacht. Die Serie trägt den Titelund wird voraussichtlich im März auf TBS ausgestrahlt.Sie wird einige der größten Stars der Company begleiten, darunter Adam Cole, Dr. Britt Baker, Sammy Guevara, Tay Conti, The Young Bucks, Saraya, Wardlow und Eddie Kingston zusammen mit Khan. Jede Episode wird sie Woche für Woche dabei begleiten, wie sie versuchen, an der Spitze des Unternehmens zu bleiben, während sie auch die Rivalitäten zwischen ihnen erforschen. Die Show wird auch auf die Vorbereitungen zu großen AEW-Events und Pay-per-Views eingehen."Wir sind immer auf der Suche nach neuen Wegen, um mit den Fans in Kontakt zu treten und ihnen einen einzigartigen Zugang zu unseren unglaublichen Talenten zu ermöglichen", so Khan. "Mit der neuen Serie «AEW: All Access» haben sie die Chance, hinter den Vorhang und in das Leben ihrer Lieblingswrestler zu blicken wie nie zuvor. Die menschliche Seite einiger dieser überlebensgroßen Figuren zu zeigen, wird den Fans eine seltene Perspektive darauf geben, wer diese Wrestler sind, wenn die Kameras normalerweise nicht laufen."