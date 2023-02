«Song Clash»: VOX findet Sendetermin für neue Ullmann-Show

TV-News

Im März lässt VOX zweimal Promi-Teams mit außergewöhnlichen Gesangsauftritten gegeneinander auftreten.

Nachdem VOX im vergangenen Oktober die neue Primetime-Show namensangekündigt hatte, hat der Kölner Sender nun ein Premierendatum für die von Janin Ullmann moderierte Sendung gefunden. Etas kurzfristiger als gewohnt, hat man die erste von vorerst zwei Shows für den 14. März eingeplant, ursprünglich war für jenen Dienstagabendangedacht gewesen. Die Sendung verschiebt sich aber nun später in den Abend auf 22:10 Uhr.Mit «Song Clash» verspricht VOX „einen ausgelassenen Abend in cooler Clubatmosphäre“, an dem Tim Oliver Schultz, Mirja Boes, Nelson Müller, Claire Oelkers, Tom Beck und Annett Möller zwei Promi-Teams zwei Promi-Teams bilden und in mehreren direkten Duellen mit außergewöhnlichen Gesangsauftritten gegeneinander antreten. Per Voting entscheidet das Studio-Publikum, welche Performance sie mehr überzeugt hat.Musikalisch wird es derweil auch am Samstag, 11. März, ebenfalls um 20:15 Uhr, denn an jenem Abend plant VOX eine neue Folge der Musik-Rateshow. Zuletzt lief das Format zweimal am Dienstag konnte mit Zielgruppen-Marktanteilen von 7,4 und 5,1 Prozent aber nur eine durchwachsene Bilanz vorweisen. In der neuen Ausgabe bilden Nina Moghaddam und Natalie Horler, Guido Cantz und Mirja Boes, Franziska Knuppe und Bettina Zimmermann sowie Marco Schreyl und Laura Karasek die Rate-Teams.