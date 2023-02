Maximum Effort baut riesiges Studio in Kanada

International

Das Unternehmen gehört unter anderem auch Ryan Reynolds.

Ryan Reynolds startet ein Produktionszentrum in seinem Heimatland Kanada. Maximum Effort, die Produktions- und Werbefirma, die der «Deadpool»-Star zusammen mit George Dewey gegründet hat und leitet, ist Teil einer Eigentümergruppe für ein neues, 1,2 Millionen Quadratmeter großes Studio, das in Markham, Ontario, Kanada, in der Nähe von Toronto gebaut wird.Das Studio ist eines der ersten Projekte für einen 1,5 Milliarden Dollar schweren Private-Equity-Fonds, der sich auf Immobilien, Sport, Medien und Risikokapital konzentrieren wird. Das in Markham ansässige Immobilienentwicklungsunternehmen Watford Group ist federführend bei der Kapitalbeschaffung, die bereits zur Hälfte abgeschlossen ist."Maximum Effort ist auf eine Weise und in eine Richtung gewachsen, die wir uns nie hätten vorstellen können", sagte Reynolds in einer Erklärung. "Einen Fonds zu gründen und ein 1,2 Millionen Quadratmeter großes Studio in Ontario zu bauen, ist sowohl verblüffend als auch demütigend. Unabhängig davon freue ich mich darauf, unsere Möglichkeiten des Geschichtenerzählens in neue Richtungen zu erweitern und mehr Produktionsarbeit nach Ontario zu bringen."