Krimi-Ware aus L.A. und Hawaii für ProSieben und Sat.1

TV-News

Während ProSieben die fünfte Staffel «9-1-1 Notruf L.A.» ins Free-TV holt, feiert die zweite «Navy CIS: Hawaii»-Staffel bei Sat.1 Deutschlandpremiere.

Während Kabel Eins am kommenden Samstag, 25. Februar, mit der Wiederholung der ersten-Staffel zur besten Sendezeit beginnt und immer zwei Folgen zeigt, hat ProSieben die Free-TV-Premiere der fünften Runde angekündigt, die seit April 2022 bei Disney+ verfügbar ist. Die rote Sieben zeigt ab dem 13. März die ersten vier der insgesamt 18 neuen Folgen. Damit hält ProSieben sowohl daran fest montags weiterhin US-Serien zu zeigen – wenngleich nach «How I Met Your Father» selbstredend ein Genre-Wechsel stattfindet – als auch am im vergangenen Jahr eingeführten Sendeplatz von «9-1-1 Notruf L.A.».Im September 2022 zeigte ProSieben die 14-teilige vierte Staffel an nur vier Montagen und unterhielt damit durchschnittlich 0,69 Millionen Fernsehzuschauer. Die Quoten beliefen sich auf mäßige 3,3 Prozent bei allen sowie schwache 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Sehern. Vor allem stürzten die Reichweiten massiv ab. Vor zwei Jahren verfolgten bis zu 1,33 Millionen die FOX-Serie.Derweil sendet auch Sat.1 Krimi-Ware aus Übersee. Der Bällchensender hat für den 14. März den Start der zweiten-Staffel angekündigt. Die CBS-Serie wird in den USA seit dem vergangenen September ausgestrahlt. Sat.1 zeigt jeweils eine Folge am Dienstagabend um 20:15 Uhr. Um 21:15 Uhr folgt die Wiederholung der 19.-Staffel, während um 22:15 Uhr die vierte Runde vonzweitverwertet wird.