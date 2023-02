HBO Max entwickelt «It»-Prequel

US-Fernsehen

Die Horrorsaga geht unter «Welcome to Derry» weiter.

HBO Max macht offiziell mit der «Es» -Prequel-Serie («It») weiter, die derzeit den Titelträgt. Die Serie wurde erstmals im März 2022 als in Entwicklung befindlich gemeldet. Wie bereits berichtet, wurde die Serie von Andy Muschietti, Barbara Muschietti und Jason Fuchs für das Fernsehen entwickelt."Als Teenager haben wir abwechselnd Kapitel von Stephen Kings «Es» ► gelesen, bis das dicke Taschenbuch in Stücke fiel", so die Muschiettis. „«Es» ist eine epische Geschichte, die weit über das hinausgeht, was wir in unseren «Es»-Filmen erkunden konnten. Wir können es kaum erwarten, die Tiefen von Steves Roman zu teilen, mit all seinem Herz, seinem Humor, seiner Menschlichkeit und seinem Horror."Genaue Details zur Handlung werden noch geheim gehalten, aber in der offiziellen Beschreibung heißt es: "«Willkommen in Derry» startet in der Welt von Stephen Kings «Es» -Universum, basiert auf Kings «Es»-Roman und erweitert die Vision, die der Filmemacher Andy Muschietti in den Spielfilmen «Es» ► und «Es – Kapitel zwei» etabliert hat.“ Fuchs erklärt: "In der Lage zu sein, in die Welt meines Lieblings-Horrorromans zurückzukehren und dabei zu helfen, das einzigartige, brillante Filmuniversum, das Andy und Barbara geschaffen haben, weiter auszubauen, ist mehr als die Chance meines Lebens, es ist ein wahr gewordener Traum – oder, vielleicht passender, ein Albtraum.“