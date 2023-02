Hulu schnappt sich «Am I Being Unreasonable?»

US-Fernsehen

Die Serie ist von Daisy May Cooper und Selin Hizli geschrieben und wird von Jack Thorne als Executive Producer produziert.

Im Rahmen eines Deals mit den BBC Studios hat Hulu die US-Rechte an allen Episoden des neuen Genre-verändernden Comedy-Thrillerserworben, der von der mehrfach mit dem BAFTA-Award ausgezeichneten Daisy May Cooper («This Country») und Selin Hizli («Mum») geschrieben wurde und in den Hauptrollen zu sehen ist. Die Serie wird von Jack Thorne («His Dark Materials») produziert und soll in den USA am 11. April 2023 als Hulu Original starten.In der von der Kritik gefeierten Serie «Am I Being Unreasonable?», die von Boffola Pictures und Lookout Point koproduziert wird, trauert Nic (Daisy May Cooper) über einen Verlust, den sie mit niemandem teilen kann, während sie in einer deprimierenden Ehe feststeckt. Nur ihr Sohn Ollie (Lenny Rush, Apple Tree House), den sie abgöttisch liebt, hält sie aufrecht. Doch als Jen (Selin Hizli) in der Stadt ankommt, wird ihr Leben durch ein Lachen erhellt, und durch diese verwandte Seele beginnt ihr dunkles Geheimnis aufzusprudeln.Die beeindruckende Besetzung wird abgerundet durch die Comedy-BAFTA-Preisträgerin Jessica Hynes («There She Goes»), Dustin Demri-Burns («Cardinal Burns»), Amanda Wilkin («The Split»), David Fynn («Game of Thrones»), Juliet Cowan («Back to Life»), Ruben Catt («Ted's Top Ten») und Karla Crome («Under the Dome»).